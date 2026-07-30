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Александра Еала детронира шампионката Лейла Фернандес на WTA 500 във Вашингтон

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Спорт
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Филипинката навакса изоставане от 1:5 във втория сет и прекъсна защитата на титлата на канадката

Александра Еала детронира шампионката Лейла Фернандес на WTA 500 във Вашингтон
Снимка: БГНЕС
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Александра Еала поднесе една от големите изненади на турнира WTA 500 във Вашингтон, след като елиминира действащата шампионка Лейла Фернандес с 6:2, 7:6(1) във втория кръг на надпреварата.

21-годишната представителка на Филипините се нуждаеше от час и 55 минути, за да сломи съпротивата на седмата поставена канадка. Това беше втора победа за Еала срещу Фернандес в два мача помежду им, след успеха ѝ на клей в Щутгарт по-рано през годината.

Еала доминираше в първия сет и след два пробива го затвори с 6:2. Във втората част обаче Фернандес изглеждаше близо до изравняване на резултата, след като поведе с 5:1. Филипинката демонстрира впечатляващ характер, спечели четири поредни гейма и върна интригата, а впоследствие се наложи категорично в тайбрека, в който отстъпи само една точка.

"Знам, че тя започна да играе по-добре, а моето ниво леко спадна. В такива моменти търпението е най-важното. Опитах се да намеря правилните решения и да остана психически стабилна“, коментира Еала след края на срещата.

На четвъртфиналите тя ще се изправи срещу победителката от двубоя между втората поставена Елина Свитолина и Полина Кудерметова.

Напред в турнира продължи и третата поставена Наоми Осака. Японката водеше с 6:3, 3:1 срещу американката Ашлин Крюгер, когато съперничката ѝ се отказа заради физически проблем.

Следващата съперничка на Осака ще бъде италианката Елизабета Кочарето, която елиминира осмата поставена Ема Наваро след победа с 6:3, 4:6, 6:3.

Без особени затруднения към четвъртфиналите се класира и Людмила Самсонова. Рускинята победи китайката Синюй Ван с 6:2, 6:2 и очаква победителката от двубоя между Диана Шнайдер и Анастасия Потапова.

#Александра Еала #WTA 500 във Вашингтон #Лейла Фернандес

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