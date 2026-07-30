Александра Еала детронира шампионката Лейла Фернандес на WTA 500 във Вашингтон

Александра Еала поднесе една от големите изненади на турнира WTA 500 във Вашингтон, след като елиминира действащата шампионка Лейла Фернандес с 6:2, 7:6(1) във втория кръг на надпреварата.

21-годишната представителка на Филипините се нуждаеше от час и 55 минути, за да сломи съпротивата на седмата поставена канадка. Това беше втора победа за Еала срещу Фернандес в два мача помежду им, след успеха ѝ на клей в Щутгарт по-рано през годината.

Еала доминираше в първия сет и след два пробива го затвори с 6:2. Във втората част обаче Фернандес изглеждаше близо до изравняване на резултата, след като поведе с 5:1. Филипинката демонстрира впечатляващ характер, спечели четири поредни гейма и върна интригата, а впоследствие се наложи категорично в тайбрека, в който отстъпи само една точка.

"Знам, че тя започна да играе по-добре, а моето ниво леко спадна. В такива моменти търпението е най-важното. Опитах се да намеря правилните решения и да остана психически стабилна“, коментира Еала след края на срещата.

На четвъртфиналите тя ще се изправи срещу победителката от двубоя между втората поставена Елина Свитолина и Полина Кудерметова.

Напред в турнира продължи и третата поставена Наоми Осака. Японката водеше с 6:3, 3:1 срещу американката Ашлин Крюгер, когато съперничката ѝ се отказа заради физически проблем.

Следващата съперничка на Осака ще бъде италианката Елизабета Кочарето, която елиминира осмата поставена Ема Наваро след победа с 6:3, 4:6, 6:3.

Без особени затруднения към четвъртфиналите се класира и Людмила Самсонова. Рускинята победи китайката Синюй Ван с 6:2, 6:2 и очаква победителката от двубоя между Диана Шнайдер и Анастасия Потапова.