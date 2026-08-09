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Три медала за България на Европейската купа за младежи и девойки в Скопие

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Спорт
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Едно от отличията е в златен цвят.

Три медала за България на Европейската купа за младежи и девойки в Скопие
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Злато и два бронза спечелиха българските състезатели по джудо в първия ден на Европейската купа за младежи и девойки в Скопие, Република Северна Македония.

Надие Жаафар взе титлата, след като постигна три победи при 70-килограмовите. На старта тя се наложи над гъркинята София Хантопулу с "ипон" за 47 секунди, на полуфинала се справи германката Хана Мюлер, а на финала преодоля Андриана Сутович (Черна гора).

За българката това е първа титла този сезон. Преди това тя спечели сребро на Европейска купа в Португалия.

С бронз се окичи Денис Гълъбов (60 кг), за когото това е първи медал на състезание от този ранг. В спор за отличието младият талант победи турчина Неджет Пала. Преди това той постигна два успеха и загуба на полуфиналите от французина Роман Бади, който взе сребро.

В същата категория Иво Галенков е седми.

Андрей Ганчев също се окичи с бронз, след успех над Бярне Уелекенс (Белгия) при 73-килогамовите. Българинът записа три победи, а на полуфинала претърпя поражение от германеца Рафаел Акото, който стана шампион. За Ганчев това е втори бронзов медал този сезон след този в Португалия през март.

В турнира участват 317 състезатели от 33 държави. България е представена от 20 спортисти.

Днес стартират останалите национали. В категория 81 кг ще излязат петима родни състезатели - Емил Вълчев, Калоян Иванов, Богдан Влаев, Николаз Михалев и Александър Динев. А също Антон Димитров (90 кг) и Никола Марков (над 100 кг). При девойките са отличията ще спорят София Рангелова и Преслава Василева (48 кг), както и Калина Григорова (52 кг), съобщават от БФ Джудо.

#Европейска купа по джудо за юношии девойки в Скопие #Неджет Пала #Надие Жафар #Денис Гълъбов

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