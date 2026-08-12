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Силен старт за Ева Брезалиева на световното първенство във Франкфурт

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Българката заема временно четвърто място в многобоя след стабилни изпълнения с топка и обръч, а шампионатът е първа квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028

силен старт ева брезалиева световното първенство франкфурт
Снимка: БТА
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Ева Брезалиева започна убедително участието си на 42-рото световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Българската националка изигра първите си две съчетания в квалификациите и след края на първата група заема четвъртото място във временното класиране за многобоя.

Брезалиева стартира с композицията си с топка. В изпълнението ѝ имаше две леки неточности, а съдиите я оцениха с 25.850 точки. От тях 11.100 бяха за трудност, 7.300 за изпълнение и 7.450 за артистичност.

Още по-силно бе представянето на българката на обръч. Брезалиева изигра изключително стабилно съчетанието си и получи 27.350 точки – 11.700 за трудност, 7.850 за изпълнение и 7.800 за артистичност.

Така след първите два уреда националката събра общ актив от 53.200 точки и заема временно четвъртата позиция в многобоя. Тя е четвърта и в подреждането както на обръч, така и на топка.

Начело след първата група е представителката на Израел Даниела Муниц с 56.350 точки. След нея се нареждат Тахмина Икромова от Узбекистан с 55.000 и китайката Ци Ван с 54.750, а непосредствено зад тях е Брезалиева.

Квалификациите във Франкфурт обаче са едва в началната си фаза. Над 100 гимнастички участват в надпреварата, която ще продължи до около полунощ, така че позициите в класирането тепърва ще претърпяват промени.

Втората българска представителка Стилияна Николова трябва да започне участието си от 15:30 часа българско време. Тя също ще представи композициите си с обръч и топка.

Залогът на Световното първенство е особено голям, тъй като шампионатът във Франкфурт е и първа квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. Първите три най-високо класирани гимнастички във финала на индивидуалния многобой ще донесат олимпийски квоти на своите национални олимпийски комитети.

До финала на многобоя ще достигнат най-добрите 18 гимнастички, като крайното подреждане в квалификацията се формира от трите най-високи оценки на всяка състезателка. За финалите на отделните уреди пък продължават първите осем.

България има представителство и сред съдиите. Християна Тодорова е част от съдийския панел за трудност с тяло на обръч.

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#световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт 2026 # Ева Брезалиева

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