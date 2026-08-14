Стилияна Николова атакува световните медали, Ева Брезалиева приключи участието си във Франкфурт

Стилияна Николова продължава битката за отличията на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, след като се класира за финала в индивидуалния многобой и за три от четирите финала на отделните уреди. Втората българска представителка Ева Брезалиева приключи участието си в шампионата.

След края на продължилите два дни квалификации Николова зае второто място в многобоя със сбор от 87.350 точки. Българката получи 29.800 на обръч, 27.100 на топка, 29.250 на бухалки и 28.300 на лента. Според регламента за класирането се взимат трите най-високи оценки, което извади резултата ѝ на топка от общия сбор.

Пред Николова завърши единствено представителката на домакините и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев, която събра 89.000 точки. Трета с 86.900 е Мария Борисова, която участва с неутрален статут.

Силното представяне на Стилияна ѝ осигури участие и в три от четирите финала на отделните уреди. Тя влиза с втори резултат на обръч – 29.800 точки, втори на бухалки – 29.250, и пети на лента – 28.300. Единствено на топка българката остана извън топ 8, заемайки 13-ото място с 27.100 точки.

Така пред Николова се откриват няколко възможности за атака на медалите във Франкфурт. Първата и най-важна задача е финалът в индивидуалния многобой, който ще се проведе в петък. Българката ще участва във втората група от 19:30 часа българско време, като е с трети стартов номер и ще започне състезанието с бухалки.

Залогът в многобоя е още по-голям, тъй като Световното първенство е първа квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. Първите три гимнастички във финала ще осигурят олимпийска квота за своите национални олимпийски комитети.

За Ева Брезалиева участието във Франкфурт приключи след квалификациите. Българката остана 21-а в многобоя с 81.150 точки, само на три позиции от необходимото място в топ 18. Тя завърши 22-а на обръч, 25-а на топка, 19-а на бухалки и 14-а на лента и не успя да намери място сред осемте най-добри на отделните уреди.

Българското участие на Световното продължава и при ансамблите. Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова ще проведат подиум тренировката си около 13:00 часа българско време.

Всички погледи обаче първо ще бъдат насочени към Стилияна Николова, която след второто място в квалификациите влиза сред основните претендентки за световния подиум в многобоя.