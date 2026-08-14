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Стилияна Николова атакува световните медали, Ева Брезалиева приключи участието си във Франкфурт

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Художествена гимнастика
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Николова е финалистка в многобоя и на три от четирите уреда, докато Брезалиева остана на три позиции от топ 18 в многобоя

стилияна николова атакува световните медали ева брезалиева приключи участието франкфурт
Снимка: БТА
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Стилияна Николова продължава битката за отличията на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, след като се класира за финала в индивидуалния многобой и за три от четирите финала на отделните уреди. Втората българска представителка Ева Брезалиева приключи участието си в шампионата.

След края на продължилите два дни квалификации Николова зае второто място в многобоя със сбор от 87.350 точки. Българката получи 29.800 на обръч, 27.100 на топка, 29.250 на бухалки и 28.300 на лента. Според регламента за класирането се взимат трите най-високи оценки, което извади резултата ѝ на топка от общия сбор.

Пред Николова завърши единствено представителката на домакините и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев, която събра 89.000 точки. Трета с 86.900 е Мария Борисова, която участва с неутрален статут.

Силното представяне на Стилияна ѝ осигури участие и в три от четирите финала на отделните уреди. Тя влиза с втори резултат на обръч – 29.800 точки, втори на бухалки – 29.250, и пети на лента – 28.300. Единствено на топка българката остана извън топ 8, заемайки 13-ото място с 27.100 точки.

Така пред Николова се откриват няколко възможности за атака на медалите във Франкфурт. Първата и най-важна задача е финалът в индивидуалния многобой, който ще се проведе в петък. Българката ще участва във втората група от 19:30 часа българско време, като е с трети стартов номер и ще започне състезанието с бухалки.

Залогът в многобоя е още по-голям, тъй като Световното първенство е първа квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. Първите три гимнастички във финала ще осигурят олимпийска квота за своите национални олимпийски комитети.

За Ева Брезалиева участието във Франкфурт приключи след квалификациите. Българката остана 21-а в многобоя с 81.150 точки, само на три позиции от необходимото място в топ 18. Тя завърши 22-а на обръч, 25-а на топка, 19-а на бухалки и 14-а на лента и не успя да намери място сред осемте най-добри на отделните уреди.

Българското участие на Световното продължава и при ансамблите. Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова ще проведат подиум тренировката си около 13:00 часа българско време.

Всички погледи обаче първо ще бъдат насочени към Стилияна Николова, която след второто място в квалификациите влиза сред основните претендентки за световния подиум в многобоя.

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#световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт 2026 #Стилияна Николова #Ева Брезалиева

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