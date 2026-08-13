БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради...
Чете се за: 21:15 мин.
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

Стилияна Николова оглави класирането за многобоя

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Запази

Ева Брезалиева заема девета позиция.

Стилияна Николова
Снимка: БТА
Слушай новината

Стилияна Николова оглави класирането за многобоя след първите три от общо осем групи във втория състезателен ден на sветовното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Надпреварата от петък до неделя ще може да проследите в каналите на БНТ.

Николова изигра отлична композицията си с бухалки и беше оценена с 29.250 точки (13.200 трудност, 7.800 изпълнение, 8.250 артистичност), което е втора по сила оценка до момента.

На лента Николова имаше едно залитане, но игра много добре и съдиите й дадоха 28.300 (12.500, 7.700, 8.100), което е трети резултат засега.

От вчера българката има 29.800 на обръч и 27.100 на топка. Така със сбор от 87.350 точки тя води в подреждането за финала на многобоя. Най-ниската й оценка на топка отпада.

Николова засега влиза на всичките четири финала - втора е на обръч, шеста на топка, втора на бухалки и трета на лента.

Втората българка Ева Брезалиева заема деветата позиция с актив от 81.150 точки. Днес възпитаничката на Бранимира Маркова получи 27.050 точки на лента (11.800; 7.700; 7.550) и 26.750 точки на бухалки (11.800; 7.950; 7.000).

В момента започна група С с участието на олимпийската, двукратна световна и европейска шампионка Даря Варфоломеев (Германия).

Квалификационната битка във Франкфурт продължава, а окончателният състав на топ 18, който ще продължи към финала на индивидуалния многобой, ще стане ясен след края на всички квалификационни потоци около полунощ българско време.

Съдия за България е Християна Тодорова, която днес е част от панела за трудност с тяло на обръч.

Свързани статии:

Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
БНТ ще предава оспорвания шампионат на живо от Франкфурт от 14 до...
Чете се за: 01:32 мин.
Християна Тодорова произнесе клетвата от името на съдиите и официалните лица на световното по художествена гимнастика
Християна Тодорова произнесе клетвата от името на съдиите и официалните лица на световното по художествена гимнастика
Шампионатът във Франкфурт можете да гледате в ефира на БНТ.
Чете се за: 01:42 мин.
#световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт 2026 #Стилияна Николова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
1
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през 2027 година
4
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през...
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за апартамент в Бургас
5
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за...
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия 2027": Убеден съм, че ще се справим повече от добре
6
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
3
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
5
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
6
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...

Още от: Художествена гимнастика

Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
Стилияна Николова атакува световните медали, Ева Брезалиева приключи участието си във Франкфурт Стилияна Николова атакува световните медали, Ева Брезалиева приключи участието си във Франкфурт
Чете се за: 03:17 мин.
Стилияна Николова се класира за два финала на световното първенство във Франкфурт Стилияна Николова се класира за два финала на световното първенство във Франкфурт
Чете се за: 02:25 мин.
Ева Брезалиева заема пето място във временното класиране за многобоя след първите две групи на квалификациите на световното първенство Ева Брезалиева заема пето място във временното класиране за многобоя след първите две групи на квалификациите на световното първенство
Чете се за: 02:17 мин.
Стилияна Николова е четвърта, Ева Брезалиева заема 18-о място след първия ден на квалификациите за многобоя на световното първенство Стилияна Николова е четвърта, Ева Брезалиева заема 18-о място след първия ден на квалификациите за многобоя на световното първенство
Чете се за: 02:45 мин.
Втора по сила оценка на обръч за Стилияна Николова в квалификациите на световното първенство във Франкфурт Втора по сила оценка на обръч за Стилияна Николова в квалификациите на световното първенство във Франкфурт
Чете се за: 03:05 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Надявам се догодина да не говорим за водна криза в Плевен, Ловеч и Севлиево
Румен Радев: Надявам се догодина да не говорим за водна криза в...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура
Чете се за: 21:15 мин.
У нас
Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Поморие отбеляза домакинството на Бургас за "Евровизия...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
След жестокото убийство: В Кричим се прощават с Георги Кузев
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Дейв Гудман, ЕBU: Очакваме един фантастичен конкурс с българско...
Чете се за: 04:45 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ