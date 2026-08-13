Ева Брезалиева заема пето място във временното класиране за многобоя след първите две групи на квалификациите на световното първенство

Ева Брезалиева заема пето място във временното класиране за многобоя след първите две от общо осем групи във втория ден на квалификациите в индивидуалната надпревара на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт.

Националката изпълни много добре композицията си с лента на песента „Танго“ на легендата на българската музика Лили Иванова и има оценка от 27.050 точки (11.800 трудност, 7.550 изпълнение, 7.700 артистиност).

На бухалки Брезалиева имаше една неточност и беше оценена с 26.750 (11.80, 7.000, 7.950). От вчера тя има 27.350 на обръч и 25.850 на топка и завършва със сбор от 81.150 точки на временната пета позиция.

Брезалиева няма шанс да бъде сред финалистките на отделните уреди, но ще трябва да изчака края на състезателния ден, за да разбера дали ще попадне в топ 18 на финала на индивидуалния многобой. На обръч тя в момента е 11-а, на топка - 13-а, на бухалки - 11-а и на лента - 8-а.

Начело във временното класиране за многобоя е Ци Ван (Китай) с 83.850 (27.450 обръч, 27.300 топка, 28.600 бухалки, 27.800 лента), следвана от Даниела Муниц (Израел) с 83.000, Тахмина Икромова (Узбекистан) с 81.900 и други.

До края на втория състезателен ден на Световното първенство има още шест групи, от които две ще играят с бухалки и с лента, а четири с обръч и с топка. Около полунощ ще станат ясни финалистките в многобоя (първите 18) и финалистките на отделните уреди (първите осем).

От 14:00 часа българско време започва група Д, в която е Стилияна Николова заедно със София Рафаели (Италия), София Илтерякова (Русия) и Таисия Онофричук (Украйна), а от 15:30 е група С с участието на олимпийската, двукратна световна и европейска шампионка Даря Варфоломеев (Германия).