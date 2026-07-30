Христо Стоичков е на трибуните на ЦСКА - Карабах

Легендата на българския и световен футбол Христо Стоичков е на трибуните на Националния стадион "Васил Левски" за реванша от втори квалификационен кръг между ЦСКА и Карабах.

Пет минути преди първия съдийски сигнал стадионът избухна, след като Камата се появи в ложата на сектор А. Той се поклони на феновете на "армейците", които отвърнаха със същото към носителя на "Златната топка" за 1994 година.

По-рано днес друга легенда на ЦСКА - Аспарух Никодимов, надъха столичани преди реванша с фаворита Карабах.

Ако отстрани азерите, тимът на Христо Янев ще се изправи срещу израелския Макаби Тел Авив.