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Христо Стоичков е на трибуните на ЦСКА - Карабах

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Спорт
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Легендата на българския футбол изрази подкрепата си към бившия си отбор

Христо Стоичков
Снимка: Startphoto.bg
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Легендата на българския и световен футбол Христо Стоичков е на трибуните на Националния стадион "Васил Левски" за реванша от втори квалификационен кръг между ЦСКА и Карабах.

Пет минути преди първия съдийски сигнал стадионът избухна, след като Камата се появи в ложата на сектор А. Той се поклони на феновете на "армейците", които отвърнаха със същото към носителя на "Златната топка" за 1994 година.

По-рано днес друга легенда на ЦСКА - Аспарух Никодимов, надъха столичани преди реванша с фаворита Карабах.

Ако отстрани азерите, тимът на Христо Янев ще се изправи срещу израелския Макаби Тел Авив.

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