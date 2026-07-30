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УЕФА предлага Насер Ал-Хелайфи за президент на ФИФА

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Спорт
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Президентът на ПСЖ обаче няма намерение да се кандидатира.

Насер Ал-Хелайфи
Снимка: БТА
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В УЕФА искат Насер Ал-Хелайфи да се изправи срещу Джани Инфантино в битката за президентския пост във ФИФА.

Според The Telegraph привържениците на кандидатурата на президента на ПСЖ смятат, че именно той има най-големи шансове да свали Инфантино на президентските избори догодина. За желанието на редица влиятелни фигури в европейския футбол да видят 52-годишния катарец начело на световната централа пише и Politico.

Една от основните причини европейските футболни ръководители да настояват за промяна във ФИФА са плановете на Инфантино да продаде част от правата върху световното първенство на външни инвеститори.

Високопоставен футболен функционер, цитиран от изданието, дори заявява, че би подкрепил „всеки, освен Доналд Тръмп или Бенямин Нетаняху“, като съперник на швейцареца в битката за президентския пост.

Въпреки това самият Насер Ал-Хелайфи няма намерение да се кандидатира. Негов представител категорично отхвърли подобна възможност:

„Г-н Ал-Хелайфи няма нито амбиции, нито намерения, нито интерес към пост във ФИФА и към целия този медиен шум. Вместо това той ще продължи спокойно и конструктивно да подкрепя всички институции на световния и европейския футбол“, гласи мнението му.

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#Световна футболна централа (ФИФА) #Европейска футболна централа (УЕФА) #Насер Ал-Хелайфи

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