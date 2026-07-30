УЕФА предлага Насер Ал-Хелайфи за президент на ФИФА

В УЕФА искат Насер Ал-Хелайфи да се изправи срещу Джани Инфантино в битката за президентския пост във ФИФА.

Според The Telegraph привържениците на кандидатурата на президента на ПСЖ смятат, че именно той има най-големи шансове да свали Инфантино на президентските избори догодина. За желанието на редица влиятелни фигури в европейския футбол да видят 52-годишния катарец начело на световната централа пише и Politico.

Една от основните причини европейските футболни ръководители да настояват за промяна във ФИФА са плановете на Инфантино да продаде част от правата върху световното първенство на външни инвеститори.

Високопоставен футболен функционер, цитиран от изданието, дори заявява, че би подкрепил „всеки, освен Доналд Тръмп или Бенямин Нетаняху“, като съперник на швейцареца в битката за президентския пост.

Въпреки това самият Насер Ал-Хелайфи няма намерение да се кандидатира. Негов представител категорично отхвърли подобна възможност: