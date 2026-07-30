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Вратарят Даниел Николов зарадва феновете на ЦСКА преди реванша с Карабах

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Спорт
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Стражът раздаде автографи и се снима с "червените" фенове

Даниел Николов
Снимка: БГНЕС
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Мистериозният футболист, който ЦСКА не обяви за завръщането на Армейския следобед преди реванша с Карабах от втори предварителен кръг на Лига Европа, се оказа вратарят Даниел Николов.

Николов, който е юноша на Дунав Русе, подписа с ЦСКА на 1 юли 2025. В началото на януари тази година той влезе в групата за подготовката на първия състав, а след нея се завърна във втория тим на "червените". В средата на юни 2026 попадна в групата за подготовката на първия състав на "армейците". През последния сезон той беше наложен в дубъла и наследи Марин Орлинов.

Днес, между 18:00 и 20:30 часа, Николов зарадва десетки малчугани, а и по-големи, фенове на ЦСКА, раздавайки автографи пред сектор В на Националния стадион "Васил Левски". Стражът все още не е дебютирал за първия тим на "червените", но усети любовта на запалянковците. Те от своя страна имаха много поводи за развлечения и получиха награди, след като поиграха футбол преди важния за любимия им отбор реванш.

Любопитно е, че през уикенда Николов ще срещне бившите си съотборници от Дунав. Русенци, които са новаци в елита, гостуват на ЦСКА на Националния стадион в неделя от 21:15 часа в среща от третия кръг на първенството.

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#Даниел Николов

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