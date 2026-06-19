3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев

Софийският градски съд осъди на 3 години и 6 месеца „лишаване от свобода“ Симона Радева, подсъдима за лично укривателство. Наказанието трябва да бъде изтърпяно „ефективно“ при първоначален „общ режим“.

Съдът прие, че Симона Радева е действала умишлено, като е имала намерение да прикрие действията на Георги Семерджиев, съзнавала е общественоопасния характер на деянието, предвиждала е и настъпването на общественоопасните последици.

Решението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

През 2025 г. на първа инстанция Софийският районен съд осъди Радева на пет години затвор за това, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след пътното произшествие.

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