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Повдигнаха обвинение на шофьора, блъснал паркирани автомобили на ул. "Иван Асен II" в София

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Повдигнаха обвинение на шофьора, блъснал паркирани автомобили на ул. "Иван Асен II" в София
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Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 47-годишен мъж, шофирал след употреба на алкохол и предизвикал пътнотранспортно произшествие с паркирани автомобили, съобщиха от институцията.

Според доказателствата на 28 юли около 00.10 часа, обвиняемият шофирал лек автомобил марка „Тесла“ по ул. „Цар Иван Асен II“ в София, когато ударил четири паркирани автомобила. Пристигналите на място полицаи, тествали с дрегер, който показал, че обвиняемият е управлявал лекия автомобил с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,71 промила.

Предвид високата обществена опасност на деянието, обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Свидетелството му за управление на МПС е отнето и в случай, че бъде признат за виновен по повдигнатото му обвинение, ще трябва да заплати 53 000 евро в ползва на държавата, които са равностойността на колата. Прокуратурата е внесла искане в съда за постоянния арест на мъжа.

#обвинения #пиян шофьор

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