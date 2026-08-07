Прокуратурата проверява случая със сваленото дете от автобус и оставено в жегата край Долна Митрополия

Полицията предава на прокуратурата случая, за който БНТ ви разказа вчера, за момчето със специални потребности, което е било свалено от междуградски автобус край Долна Митрополия. То е било оставено край пътя при 37-градусова жега и се е наложило да върви пеша с километри, след като шофьорът установил, че картата му за пътуване е с изтекъл срок.

Материалите по случая са докладвани по установения ред, а прокуратурата предстои да се произнесе.

Инцидентът е от вторник и предизвика силно обществено възмущение, както и проверки от институциите.