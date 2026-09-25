Велислава Петрова: Свързаността и регионалното сътрудничество са стратегическа инвестиция в бъдещето на Балканит

Регионалното сътрудничество, стратегическата свързаност и устойчивостта на Балканите бяха във фокуса на поредица от срещи и многостранни формати с участието на министъра на външните работи Велислава Петрова в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, съобщиха от външното министерство.

По време на четиристранна среща на балканските държави – членки на ЕС, министър Петрова разговаря с министрите на външните работи на Румъния Оана-Силвия Цою и на Гърция Георгиос Герапетритис, както и с министъра на външните и европейските работи на Хърватия Гордан Гърлич Радман. Сред основните теми бяха европейският дневен ред, разширяването на ЕС и свързаността.

Министър Петрова участва и в среща по линия на Централноевропейската инициатива и Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, посветена на регионалното сътрудничество в променящия се свят и на постигането на стабилност, устойчивост и устойчив растеж чрез доверие и конкретни резултати.

„Балканите трябва сами да определят бъдещето си чрез силни партньорства, стратегическа свързаност и устойчиви общества“, заяви министър Петрова.

Тя подчерта, че транспортната, енергийната и дигиталната свързаност са ключови както за икономическото развитие на региона, така и за неговата стратегическа устойчивост.

„Европа показа, че границите могат да бъдат превърнати в мостове. Такива мостове трябва да изграждаме и на Балканите – не просто като визия за бъдещето, а като необходимост днес“, заяви министър Петрова.

снимки:МВнР

България ще продължи да работи за регионално сътрудничество, което води до конкретни резултати за сигурността, икономическото развитие и свързаността на региона.

Велислава Петрова проведе срещи и с партньори от Европа, Близкия изток, Африка и Азия.