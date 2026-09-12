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Половин килограм фентанил е иззет в Пловдив, шестима са обвиняеми

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Златин Бояджиев
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Снимка: МВР-Пловдив
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Половин килограм фентанил е иззет при действия на пловдивски криминалисти, съобщиха от пресцентъра на МВР-Пловдив.

При специализирана полицейска операция на територията на Пловдив са задържани шестима души в момент на доставка на наркотично вещество с цел последващо разпространение в квартал „Столипиново“. В хода на действията са извършени шест претърсвания и изземвания на територията на Пловдив и област Пазарджик.

При претърсване на автомобил, управляван от един от задържаните, е открита и иззета пресовка с кафяво прахообразно вещество. Експертното изследване е установило, че веществото е фентанил с тегло 499,69 грама, което се равнява на над 1000 дози.

Иззети са още мобилни телефони, над 8000 евро, вакуумна машина и други вещи, имащи отношение към разследването. Материалите са докладвани на Окръжна прокуратура – Пловдив. Петима от задържаните са привлечени като обвиняеми.

Работата по случая продължава.

#зъдържани #половин килограм фентанил #Пловдив

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