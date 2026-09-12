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Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Чете се за: 04:50 мин.
Пожар в склад за боеприпаси край Горни Върпища, районът е...
Чете се за: 02:32 мин.

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Спортни новини 12.09.2026 г., 20:50 ч.

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