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Пожарът в село Димовци: Положението остава сериозно, горят 2000 декара борова гора

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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А каква е ситуацията край село Димовци след вчерашния пожар. Там битката с огъня продължава, но огънят е локализиран. Засегнати са около 2000 декара борова гора.

Близо 120 души са на терен пожарникари, горски служители, военнослужещи и доброволци. Основните усилия са насочени към източния и северния фронт, там с тежка техника се разширяват стари горски пътища, които да спрат разпространението. И днес два военни хеликоптера „Кугър" подпомагаха наземните екипи, но заради влошаването на времето се наложи да прекратят полетите.Междувременно в същия район преди малко е възникнало и друго огнище. Заради силния вятър огънят се разпространява бързо, а към мястото са насочени допълнителни екипи. Към момента няма опасност за хората и населените места в района.

гл. комисар Александър Джартов, директор ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“: „Ситуацията е усложнена в следствие на силния вятър, с който се борим и целия ден, той непрекъснато си променя посоката. И независимо от това, че имаме много екипи, е трудно, защото и самият терен е труднодостъпен.“

#2000 декара борова гора #село Димовци #пожар

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