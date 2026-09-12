Пожарът в село Димовци: Положението остава сериозно, горят 2000 декара борова гора

А каква е ситуацията край село Димовци след вчерашния пожар. Там битката с огъня продължава, но огънят е локализиран. Засегнати са около 2000 декара борова гора.

Близо 120 души са на терен пожарникари, горски служители, военнослужещи и доброволци. Основните усилия са насочени към източния и северния фронт, там с тежка техника се разширяват стари горски пътища, които да спрат разпространението. И днес два военни хеликоптера „Кугър" подпомагаха наземните екипи, но заради влошаването на времето се наложи да прекратят полетите.Междувременно в същия район преди малко е възникнало и друго огнище. Заради силния вятър огънят се разпространява бързо, а към мястото са насочени допълнителни екипи. Към момента няма опасност за хората и населените места в района.