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ЗАПАЗЕНИ

Ще предизвика ли настъплението на хутите нова петролна криза?

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Саудитска Арабия затвори един от най-важните петролопроводи в света, заради атака с дронове, изстреляни от Ирак. Затварянето му става на фона на нов скок на цените - котировките вече се движат над 100 долара за барел. А в Съединените щати цената на дизела достигна исторически връх от 6 долара за галон. Задава ли се нова петролна криза? Определят го като „жизнено-важен". Тръбопроводът „Изток-запад" на практика заобикаля Ормузкия проток и пренася суров петрол от района на Залива до Червено море. Дълъг е 1200 километра.

Джасем Мохамед Албудайви, генерален секретар на Съвета за сътрудничество в Персийския залив: „Тази атака представлява опасна ескалация и неприемлива заплаха за сигурността на кралство Саудитска Арабия, неговата териториална цялост и жизненоважни съоръжения. Това е грубо нарушение на принципите на международното право."

При нападението са пострадали няколко души и са нанесени щети на помпени станции. Саудитска Арабия обяви, че спира петролопровода превантивно. Рияд обвини за нападението иракски милиции, подкрепяни от Иран. И според Доналд Тръмп зад атаката стои Техеран.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Според мен вероятно са те.“

Кралството е най-големият износител на суров петрол. Саудитските доставки обаче са застрашени и от настъплението на хути. През последните дни със светкавична офанзива йеменските бунтовници превзеха няколко острова, увеличиха територията си със десетки километри и вече на практика контролират протока „Баб ел Мандеб“.

Фареа ал Муслими, анализатор: „Иранците контролират не само Ормузкия проток, но и другия старегически воден път и по този начин около 35 процента от световната търговия с петрол. Това е по-опасно от притежаването на ядрена бомба и осигурява огромно предимство.“

Американски медии съобщават, че Саудитска Арабия е помолила Доналд Тръмп Съединените щати да нанесат удари срещу хутите. Белият дом обаче откзал.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: Хутите ни се обадиха, не искат да се бият с нас. Уведомиха ни, че не искат. Не искат да ги преследваме и те няма да ни преследват. Предпочитат да не се намесваме.“

За подкрепяните от Иран йеменски бунтовници, Саудитска Арабия е от най-големите врагове.

Фареа ал Муслими, анализатор: „През септември 2014-та хутите успяха да превземат столицата Сана и се опитаха да наложат контрол над цялата страна. Но чрез военна операция, арабска коалиция, водена от Саудитска Арабия ги изгони от Южен Йемен. Сега 60 процента от населението на Йемен е под контрола на хутите.“

Хутите заявиха, че през протока няма да допускат единствено саудитски кораби. Решение, което се очаква да нанесе нови сътресения на петролния пазар.

#нова петролна криза #на хутите #настъпление

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