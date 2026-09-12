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Божидар Саръбоюков е втори в света в първото издание на World Athletics Ultimate Championship

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Спорт
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Асът ни постигна в най-добрия си опит 8.34 м, като остана само на 1 см от победителя - Милтиадис Тентоглу.

Божидар Саръбоюков
Снимка: БТА
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Божидар Саръбоюков зае историческото второ място в дебютния абсолютен шампионат на Световната атлетика, който се провежда в Будапеща. Асът ни постигна в най-добрия си опит 8.34 м, като остана само на 1 см от победителя - Милтиадис Тентоглу (Гърция).

22-годишният атлет от Харманли започна състезанието с 8.09 м, което беше скок №100 над гросмайсторската граница от 8 метра за него. При второто си излизане на сектора първият скок на Божидар не бе измерен, като организаторите му дадоха нова възможност, при която той се приземи на 7.92 м. В третия той записа 8.17 м, а в четвъртия последен опит постигна най-добрия си резултат от 8.34 м. Така европейският шампион в зала от 2025 г. спечели и 75 000 $ от наградния фонд.

Първата медийна изява на Божидар след прибирането му в България ще е на 14 септември в 12 часа в „Витоша Парк Хотел“ в София по време на церемонията на БФЛА за награждаване на топ атлетите ни през летния сезон.

#Божидар Съръбоюков

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