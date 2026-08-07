1100 непридружени младежи остават в Сеута: Загиналите при нахлуването от Мароко са поне 100

Стотици непълнолетни мигранти живеят по улиците на Сеута, седмица след нахлуването в испанския анклав на около 72 000 мигранти от съседно Мароко.

Властите в Мароко са готови да съдействат за връщането на младежите, съобщи държавната агенция МАП. По данни на местните власти в Сеута броят им е поне хиляда и 100. За разлика от възрастните, повечето от които вече бяха върнати в Мароко, според действащите разпоредби непридружените деца и младежи не могат да бъдат върнати веднага.

Вчера властите обявиха и нови данни за загиналите при нахлуването. Според кметът на града Хуан Хесус Вивас техният брой вече е поне 100.