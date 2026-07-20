От ДБ искат цялата информация за американските самолети-цистерни в "Безмер", преди да решат как да гласуват

Решението как да гласуваме за разполагането на американски самолети-цистерни в "Безмер" е стратегическо и ще го вземем едва след като премиерът, министърът на отбраната и службите предоставят цялата информация по случая, както и има ли напредък по поставеното от Радев условие за падането на американските визи за България. Това заявиха двама от лидерите на “Демократична България” Ивайло Мирчев и Божидар Божанов пред журналисти, съобщиха от формацията.

“Ще изискаме абсолютно цялата информация, защото такива важни стратегически решения не могат да се вземат само на базата на една заявка. Искаме да видим всички документи, да чуем службите, премиера и министъра на отбраната, преди да формираме окончателната си позиция. Отново призоваваме президента Йотова да свика Консултативен съвет за национална сигурност - днес изпратихме и официално писмо до нея”, заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов.

Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев бе категоричен, че ако се разположат самолетите-цистерни на летището в Безмер, правителството трябва да действа като служебния премиер Андрей Гюров. По време на управлението си Гюров поиска от Гърция разполагането на батарея Patriot на нейна територия, за да бъде защитена и България в условията на реален риск от атаки с балистични ракети.