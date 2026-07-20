БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Близо 1 230 000 души са гледали кулминацията на финала...
Чете се за: 01:35 мин.
Президентът Илияна Йотова: Няма военно решение на...
Чете се за: 07:20 мин.
Правителството ще иска от парламента разрешение за...
Чете се за: 03:20 мин.
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи...
Чете се за: 06:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

От "Демократична България " изпратиха писмо до президента Илияна Йотова с настояване да свика КСНС

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази
президентството изпратили писмо документите освобождаването главния секретар мвр
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

“Демократична България” изпрати писмо до президента Илияна Йотова с настояване в най-кратък срок да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), съобщиха от формацията.

"Войната в Украйна, нестабилността в Черноморския регион, ескалацията на напрежението в Близкия изток и променящата се среда за сигурност в Европа изискват цялостна оценка на заплахите и обща позиция на отговорните държавни институции”, се казва в писмото на ДБ.

От партията напомнят, че по закон редовни заседанията на КСНС се провеждат най-малко веднъж на 3 месеца, а настоящата силно усложнена среда за сигурност изисква навременен институционален диалог, координирани действия и ясно формулирана национална позиция.

“Липсата на предвидимост, последователност и координация във външнополитическите позиции на България отслабва доверието на нашите партньори и съюзници и ограничава способността на страната да защитава националния си интерес в условията на задълбочаващи се кризи”, се казва още в искането на “Демократична България”.

#искане за свикване на КСНС #президент Илияна Йотова #демократична българия

Последвайте ни

ТОП 24

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
3
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети в ефира на БНТ 3
4
Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети в ефира...
Финалът на 23-ото Световно първенство по футбол ще бъде най-скъпото спортно събитие в историята
5
Финалът на 23-ото Световно първенство по футбол ще бъде най-скъпото...
Испания спечели Световното първенство по футбол
6
Испания спечели Световното първенство по футбол

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
3
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
4
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
5
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
6
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...

Още от: Политика

Американските самолети-цистерни: Реакция на ГЕРБ след обвиненията на премиера
Американските самолети-цистерни: Реакция на ГЕРБ след обвиненията на премиера
Външният министър за Украйна: България не приема преначертаване на граници със сила Външният министър за Украйна: България не приема преначертаване на граници със сила
Чете се за: 05:40 мин.
България и САЩ ще обменят информация за санкционирани по закона „Магнитски“ България и САЩ ще обменят информация за санкционирани по закона „Магнитски“
Чете се за: 02:42 мин.
Иван Шишков: Няма малка и голяма кражба, има кражба Иван Шишков: Няма малка и голяма кражба, има кражба
Чете се за: 03:30 мин.
Президентът Илияна Йотова: Няма военно решение на конфликта в Украйна Президентът Илияна Йотова: Няма военно решение на конфликта в Украйна
Чете се за: 07:20 мин.
Правителството ще иска от парламента разрешение за американски самолети-цистерни в „Безмер“ Правителството ще иска от парламента разрешение за американски самолети-цистерни в „Безмер“
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова: Няма военно решение на конфликта в Украйна
Президентът Илияна Йотова: Няма военно решение на конфликта в Украйна
Чете се за: 07:20 мин.
У нас
Правителството ще иска от парламента разрешение за американски самолети-цистерни в „Безмер“ Правителството ще иска от парламента разрешение за американски самолети-цистерни в „Безмер“
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Средно над 4 повиквания в минута на телефон 112 за последното денонощие Средно над 4 повиквания в минута на телефон 112 за последното денонощие
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Испания празнува! Хиляди излязоха по улиците след победата на националния отбор на финала на Мондиал 2026 Испания празнува! Хиляди излязоха по улиците след победата на националния отбор на финала на Мондиал 2026
Чете се за: 02:00 мин.
Национални отбори
Външният министър за Украйна: България не приема преначертаване на...
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
България и САЩ ще обменят информация за санкционирани по закона...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Шофьорът, убил човек и ранил още двама при катастрофа на АМ...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Марко Рубио: Американските удари ще продължат, докато Иран атакува...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ