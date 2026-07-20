От "Демократична България " изпратиха писмо до президента Илияна Йотова с настояване да свика КСНС

“Демократична България” изпрати писмо до президента Илияна Йотова с настояване в най-кратък срок да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), съобщиха от формацията.

"Войната в Украйна, нестабилността в Черноморския регион, ескалацията на напрежението в Близкия изток и променящата се среда за сигурност в Европа изискват цялостна оценка на заплахите и обща позиция на отговорните държавни институции”, се казва в писмото на ДБ.

От партията напомнят, че по закон редовни заседанията на КСНС се провеждат най-малко веднъж на 3 месеца, а настоящата силно усложнена среда за сигурност изисква навременен институционален диалог, координирани действия и ясно формулирана национална позиция.