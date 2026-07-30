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ЕК дава нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България през ноември

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Снимка: БТА/Архив
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Европейската комисия ще даде нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България през ноември.

Това съобщи днес говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпрос, свързан с приемането на бюджета на нашата страна за тази година.

Уйвари Балаш – говорител на ЕК: "Следим много внимателно и забелязваме, че ако посоката се запази, можем да очакваме по-висок нетен ръст на разходите от договореното по-рано. Ще следим, включително в навечерието на предстоящата през ноември нова есенна оценка на ЕК за състоянието на европейската икономика."

#процедура на свръхдефицит #свръхдефицит #прекомерен дефицит #Европейска комисия

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