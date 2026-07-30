ЕК дава нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България през ноември

Европейската комисия ще даде нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България през ноември.
Това съобщи днес говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпрос, свързан с приемането на бюджета на нашата страна за тази година.
Уйвари Балаш – говорител на ЕК: "Следим много внимателно и забелязваме, че ако посоката се запази, можем да очакваме по-висок нетен ръст на разходите от договореното по-рано. Ще следим, включително в навечерието на предстоящата през ноември нова есенна оценка на ЕК за състоянието на европейската икономика."