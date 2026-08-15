Левски хвърли трансферна бомба с Марко Груич

Левски официално обяви привличането на сръбския полузащитник Марко Груич. 30-годишният футболист пристига на стадион „Георги Аспарухов“ като свободен агент и е подписал договор със „сините“ за една година с опция за удължаване с още една.

Любопитното е, че последният клуб на Груич е АЕК (Атина) - съперникът на Левски в плейофния кръг на Шампионската лига. За гръцкия шампион сърбинът записа 20 двубоя и отбеляза един гол, като през миналия сезон вдигна титлата на страната.

Груич е юноша на Цървена звезда, а след кратък период под наем в Колубара пробива в първия състав на белградския гранд. Именно силните му изяви в Сърбия му осигуряват голям трансфер в Ливърпул, където се превръща в първото ново попълнение на Юрген Клоп след идването на германеца на „Анфийлд“.

Халфът записва 16 мача и един гол за мърсисайдци, но голяма част от престоя му в Англия преминава под наем. Той играе за Цървена звезда, Кардиф Сити и Херта (Берлин), преди да продължи кариерата си в Порто.

Именно в Португалия Груич прекарва един от най-силните периоди в кариерата си. Първоначално той е преотстъпен на Порто, а впоследствие е привлечен за постоянно. С екипа на „драконите“ натрупва 140 мача и четири попадения, като печели шампионската титла на Португалия през сезон 2021/22, три пъти Купата на страната, три Суперкупи и веднъж Купата на Лигата.

Новото попълнение на Левски има сериозен опит и на международната сцена. Груич е част от сръбския тим, който през 2015 година става световен шампион до 20 години, а за мъжкия национален отбор на Сърбия има 30 срещи.

С трансфера си на "Герена“ Марко Груич добавя сериозен международен опит към халфовата линия на Левски в момент, в който "сините“ се подготвят за решаващите си европейски битки.

"ПФК Левски приветства с добре дошъл Марко Груич на стадион „Георги Аспарухов“ и му пожелава много успехи и трофеи със синия екип“, написаха от клуба.