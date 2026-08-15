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БПФЛ обяви възможните сценарии за провеждането на мача за Суперкупата с оглед на срещите на ЦСКА и Левски в турнирите на УЕФА

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БПФЛ обяви възможните сценарии за провеждането на мача за Суперкупата с оглед на срещите на ЦСКА и Левски в турнирите на УЕФА
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Българската професионална футболна лига информира футболната общественост относно възможните дати за провеждането на двубоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА София.

„Преди всичко БПФЛ пожелава успех на двата клуба в плейофните им срещи в европейските клубни турнири. Вярваме, че шампионът на България и носителят на националната Купа са готови за предстоящите предизвикателства и ще продължат достойното представяне на българския клубен футбол на европейската сцена“, се казва в съобщението на БПФЛ.

С оглед на ангажиментите на двата отбора в турнирите на УЕФА, възможните сценарии за провеждането на мача за Суперкупата на България са следните:

9 септември 2026 г. – предварително заложената дата при изготвянето на календара за сезон 2026/27. Двубоят ще се проведе на тази дата, ако ПФК Левски продължи участието си във фазата на лигата на Лига Европа, независимо от турнира, в който ще продължи участието си ПФК ЦСКА.

16 септември 2026 г. – двубоят ще се проведе на тази дата, ако ПФК Левски се класира за фазата на лигата на Шампионската лига, а ПФК ЦСКА продължи участието си във фазата на лигата на Лигата на конференциите.

При най-благоприятния сценарий за българския клубен футбол - ПФК Левски да се класира за фазата на лигата на Шампионската лига, а ПФК ЦСКА - за фазата на лигата на Лига Европа, Българската професионална футболна лига и Българският футболен съюз ще определят допълнително друга подходяща дата за провеждането на мача за BET.bg Суперкупа на България.

„Имаме уверението и от двата клуба, че са готови да изиграят мача за Суперкупата на България съобразно предварително изготвената програма, стига календарът на европейските им ангажименти да го позволява. Вярвам, че и Левски, и ЦСКА ще продължат успешното си представяне на европейската сцена и ще донесат още поводи за радост на българските футболни привърженици. Разполагаме и с варианти за друга дата за провеждането на мача, ако двата ни европейски представителя се класират съответно за Шампионската лига и Лига Европа. Това би бил най-добрият възможен сценарий за българския футбол и именно затова сме готови да проявим необходимата гъвкавост. Пожелавам искрено успех и на двата отбора не само в предстоящите плейофи, но и в основната фаза на европейските клубни турнири“, заяви президентът на БПФЛ Атанас Караиванов.

#Суперкупа на България по футбол за 2026 г.

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