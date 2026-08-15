БПФЛ обяви възможните сценарии за провеждането на мача за Суперкупата с оглед на срещите на ЦСКА и Левски в турнирите на УЕФА

Българската професионална футболна лига информира футболната общественост относно възможните дати за провеждането на двубоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА София.

„Преди всичко БПФЛ пожелава успех на двата клуба в плейофните им срещи в европейските клубни турнири. Вярваме, че шампионът на България и носителят на националната Купа са готови за предстоящите предизвикателства и ще продължат достойното представяне на българския клубен футбол на европейската сцена“, се казва в съобщението на БПФЛ.

С оглед на ангажиментите на двата отбора в турнирите на УЕФА, възможните сценарии за провеждането на мача за Суперкупата на България са следните:

9 септември 2026 г. – предварително заложената дата при изготвянето на календара за сезон 2026/27. Двубоят ще се проведе на тази дата, ако ПФК Левски продължи участието си във фазата на лигата на Лига Европа, независимо от турнира, в който ще продължи участието си ПФК ЦСКА.

16 септември 2026 г. – двубоят ще се проведе на тази дата, ако ПФК Левски се класира за фазата на лигата на Шампионската лига, а ПФК ЦСКА продължи участието си във фазата на лигата на Лигата на конференциите.

При най-благоприятния сценарий за българския клубен футбол - ПФК Левски да се класира за фазата на лигата на Шампионската лига, а ПФК ЦСКА - за фазата на лигата на Лига Европа, Българската професионална футболна лига и Българският футболен съюз ще определят допълнително друга подходяща дата за провеждането на мача за BET.bg Суперкупа на България.