Христо Стоичков участва в церемония по именуване на градския стадион в Кнежа

Христо Стоичков участва в тържествена церемония по именуване на градския стадион в Кнежа. От днес спортното съоръжение носи името на бившия вратар на Ботев Враца, ЦСКА и националния отбор на България по футбол Илия Вълов.

"На този стадион е играл един мой приятел, един човек, който ме научи на отговорност, на дисциплина и да не се отказвам от моите мечти. За мен Илия Вълов остава дълбоко в моето сърце, защото ние тръгнахме заедно в трудни години за българския футбол – далечните 1987 – 88 година. Футболът замина, но приятелството ни остана до гроб", каза Христо Стоичков пред жителите и гостите на Кнежа, дошли специално за спортното събитие.

"Илия е човекът, който отвори пътища за много деца от този регион. Илия е и ще остане легенда на българския футбол. Гордейте се с това име, пазете този стадион", отбеляза още Стоичков. Той поздрави общността в Кнежа с това, че градският стадион вече носи името на Илия Вълов.

Своята благодарност към уважението, което Кнежа показва на Илия Вълов, изрази и неговият син – Валентин Илиев, спортен директор на ЦСКА.

"Всички от вас познавате Илия Вълов като спортист, много малко хора познават човешките му качества. Той е човек, който ми е дал много в живота, не с разговори, а с действия и примери", каза Илиев. И добави, че неговият баща липсва не само на семейството, но и на българския футбол.

"Затова се опитвам и до ден днешен да му подражавам. За мен винаги е било чест и съм горд, че съм бил негов син", завърши Валентин Илиев.

Своята благодарност към всички, които са подкрепили инициативата за именуване на стадиона, за малките и вече пораснали футболисти, отправи и кметът на община Кнежа Илийчо Лачовски.

Водещ на церемонията бе президентът на "Български футболни турнири" Димитър Николов, който припомни най-бележитите моменти от живота и кариерата на Илия Вълов.

На финала на церемонията кметът Илийчо Лачовски връчи плакет на Община Кнежа на Христо Стоичков, а на президента на ФК Ботев Враца Валентин Лилов подари топка с подписите на малките футболисти на ФК Мизия Кнежа.

Празникът на градския стадион продължи с две приятелски футболни срещи - между детско-юношеските отбори на ФК Мизия Кнежа и ПОФК Ботев Враца и демонстративен мач между ветераните на двата клуба.

Утре стадион "Илия Вълов“ ще бъде домакин на футболен турнир, който ще събере аматьорски отбори от цялата страна. По повод преименуването на съоръжението, тази година традиционната надпревара ще се състои за първи път под името Купа "Илия Вълов" – в знак на признателност към легендарния български вратар. Той се организира съвместно от Община Кнежа и "Български футболни турнири".

За призьорите ще има купи и медали. Ще бъдат раздадени и индивидуални призове за най-добър вратар, голмайстор, звезда на турнира и най-атрактивен състезател.

Футболният празник е част от панаирните дни на Кнежа, които ще продължат до 29 август.

Градският стадион в Кнежа е наименуван на вратаря Илия Вълов с решение на Общинския съвет от 29 май тази година, в знак на признателност към неговите спортни успехи, професионализъм и значим принос към българския футбол.