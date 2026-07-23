Зинедин Зидан ще дебютира начело на Франция на 25 септември с гостуване на Турция

Легендата на френския футбол Зинедин Зидан ще бъде представен официално като селекционер на националния отбор на 28 юли. Наследникът на Дидие Дешан ще подпише четиригодишен договор до световното първенство през 2030 г.

На 54 години, световният шампион с Франция от 1998 г. се готви да отвори нова глава в кариерата си, тридесет и две години след дебюта си с националния отбор на 17 август 1994 г.

След като написа едни от най-славните страници в историята на „сините“ като играч, а след това и като треньор на Реал Мадрид, сега той е изправен пред предизвикателството, което Франция очаква с нетърпение.

Бившият треньор на Реал Мадрид вече работи с Филип Диало и ръководителите на федерацията по организирането на мандата си, по-специално по състава на щаба му.

Първата част от него ще бъде разкрита по време на представянето на 28 юли. Не е изненадващо, че довереникът му и дясна ръка Давид Бетони ще го придружи в това приключение, както и Хамиду Мсаидие, друг негов помощник от периода в Реал Мадрид. Стефан Планк също ще се присъедини към скаутския екип, Грегори Дюпон ще отговаря за физическата подготовка, а д-р Ерве Коладо ще ръководи медицински отдел, който претърпява цялостно обновяване.

Треньорският щаб все още няма да бъде напълно финализиран. Фабиен Бартез се предполага, че ще работи с вратарите. Все още не е ясно дали Бернар Диомед, който е начело на френския отбор до 19 години и чийто профил има подкрепата на Федерацията, както и на Зидан, ще бъде част от щаба. През август се очакват още няколко допълнителни назначения, за да се завърши окончателното комплектоване на обновения екип.

След това Зинедин Зидан ще представи първия си списък със състава през септември и ще направи официалния си дебют начело на "петлите". Първата му изява като селекционер на Франция ще се състои на 25 септември, когато националният тим ще открие кампанията си в Лигата на нациите в Коджаели срещу Турция - първи сблъсък от мандата на треньора, целящ да изведе „сините“ до световното първенство през 2030 г.

Втората среща на "сините" е гостуване на Белгия три дни по-късно. На 2 октомври Зинеди Зидан ще изведе "сините" за първи път на родна земя в двубоя с Италия, а на 5 октомври Франция приема Белгия. И двата сблъсъка ще се играят на Стад дьо Франс. Френската футболна федерация официално потвърди, че легендарното съоръжение с капацитет от 80 000 места ще бъде домакин и на двата есенни двубоя на „петлите“ през октомври.