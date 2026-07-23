На колко години ще бъдат френските национали на следващото световно първенство през 2030 г.

След световното първенство през 2026 г., френският национален отбор започва нов цикъл със Зинедин Зидан начело на треньорския пост. Но на колко години ще бъдат „сините“ на Мондиал 2030 г.?

След като последният съдийски сигнал на световното първенство през 2026 г. току-що прозвуча, френският национален отбор се готви да започне нов цикъл с очакваното пристигане на Зинедин Зидан като треньор. След серия, изпълнена с мечти в Съединените щати, „сините“ ще трябва да чакат още четири години, преди да се насладят на ново световно първенство. Този път то ще бъде в Мароко, Испания и Португалия.

Какво може да се случи на вратата на Франция

На 34 години Майк Мейнян, който не беше особено впечатляващ по време на световното първенство в САЩ, все още би трябвало да е в борбата за място във френския национален отбор. Същото не може да се каже за Брис Самба, който ще бъде с две години по-възрастен. От друга страна, бъдещето изглежда по-светло за новодошлия Робин Рисер, който ще бъде само на 25 години.

Младостта ще преобладава при защитниците

Това е областта, в която се очакват най-значителните промени. Новото поколение ще трябва да се изправи срещу старата гвардия. През 2030 г. най-младият играч в състава за 2026 г. ще бъде Мало Густо (27 години). Ако болките в гърба му не се влошат с възрастта, 29-годишният Уилям Салиба ще бъде един от ключовите играчи за този френски отбор.

На 31 години Конате, Жул Кунде и Упамекано биха могли да играят на последното си световно първенство, ако формата им позволява да бъдат повикани. Отляво на защитата Люка Дин (36), Люка Ернандес (34) и Тео Ернандес (32) ще трябва да се борят със следващото поколение. Изненадващо включения в състава на Дидие Дешан, Макс Лакроа, току-що ще е навършил 30 години.

Бъдещето принадлежи на Уорън Заир-Емери в халфовата линия

В средата на терена приключението почти сигурно ще започне без Н'Голо Канте (39), който не игра нито минута в Съединените щати. Ситуацията на Адриен Рабио също ще бъде проблем, тъй като играчът на Милан ще навърши 35 години през 2030 г. Ману Коне и Орелиен Чуамени ще бъдат съответно на 29 и 30 години и се очаква все още да формират ядрото на френския халф. Въпреки много ограниченото време за игра това лято, Уорън Заир-Емери ще бъде само на 24 години и вече олицетворява бъдещето на „сините“.

Килиан Мбапе все още е в топ форма

В атака „сините“ имат светло бъдеще. Новото поколение не трябваше да чака до 2030 г., за да остави своя отпечатък: Дезире Дуе (25), Райан Черки (26), Брадли Баркола (27), както и Майкъл Олисе и Магнес Аклюш (28) ще бъдат в разцвета на силите си. Всички те ще бъдат поведени от Килиан Мбапе, който на 31 години би трябвало все още да притежава всички необходими физически качества, за да намери вратата и да подобри резултатите си във френския отбор.

Маркус Тюрам, Жан-Филип Матета (32) и Усман Дембеле (33) биха могли да бъдат опитни лидери в отбора на Зинедин Зидан. На 58 години бъдещият треньор на френския национален отбор ще има задачата да ръководи отбор, достигнал своя връх по пътя към трета световна титла, след тези през 1998 и 2018 година.