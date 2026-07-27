Зидан няма от какво да се страхува: Лоран Блан е уверен в успеха на новия селекционер на Франция

В навечерието на официалното представяне на новия треньор на френския национален отбор, Лоран Блан сподели мислите си за назначението на Зинедин Зидан. Той вярва, че Зидан ще успее да се справи с новата си роля.

След ден Зинедин Зидан официално ще стане новият мениджър на френския национален отбор. Френската футболна легенда се готви да поеме голямо предизвикателство, като наследи Дидие Дешан.

Предизвикателство, достойно за него, така го определя Лоран Блан, негов бивш съотборник във френския национален отбор.

Той изрази увереност в успеха на френския национален отбор под ръководството на Зидан Зидан.

„Той ще поеме ролята с голямо удоволствие. Имаме изключително поколение и неговата цел е да накара този отбор да блести“, сподели Блан.

„Виждал е всичко това преди. Чувал съм да казват, че ще му бъде трудно, че френският национален отбор е специален... Но, честно казано, какво ще види Зидан? От какво очаквате да се страхува? Той е спечелил три Шампионски лиги като треньор, той е носител на Световна купа и мислите ли, че тази мисия ще го смути?“, попита 60-годишният треньор, който е без работа, откакто напусна Ал Итихад (Саудитска Арабия) през 2025 г.

„Той знае много добре какво го очаква. Виждал е всичко. Зидан ще поеме поста с огромно удоволствие. И се надявам и за наше добро“, заключи Блан, който е уверен, че бившият му съотборник ще може да изведе Килиан Мбапе и отбора до върха.

Припомняме, че назначението на Зидан ще бъде официално обявено този вторник, 28 юли, от Френската футболна федерация (FFF). Пресконференция в присъствието на президента Филип Диало ще се проведе от 12:00 ч. българско време.