"Печалбата е тяхна, цената е твоя" - протест срещу хазарта пред НС (СНИМКИ)

Протест срещу разпространението и агресивното рекламиране на хазарта се проведе на площад „Народно събрание“ в София.

Организаторите имат четири основни искания – да няма хазартни реклами по билбордовете, да се затворят всички вратички за реклама на хазарт в интернет и по телевизията, да бъде забранено излъчването на казино игри на живо в интернет и хазартните обекти да са на поне 500 метра от училища.

снимки: БТА

Протестът се провежда само два дни след като правителството обяви намерение за значително затягане на правилата в сектора.