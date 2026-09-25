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Илия Проданов: България отново произведе изключително скъпа реколта от пшеница

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Добра като количество, но по-скъпа като производство е тазгодишната реколта от пшеница. България отново произвежда около и над 7 млн. тона, което е между 4 и 5 пъти повече от необходимото за вътрешното потребление. Качеството обаче е по-ниско спрямо миналата година заради валежите преди жътвата, заяви в „Още от деня“ Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите и на Българската аграрна камара.

Илия Проданов, председател на НАЗ и БАК: „Реколтата тази година откъм количество може да кажем, че е добра. България поддържа едно стабилно ниво на производство ва пшеница около и над 7 милиона тона, което е 4 до 5 пъти повече от консумацията за вътрешно потребление, която имаме. Остатъкът - България е нетен износител, вече над 25 години. Изнасяме за много държави и в Африка, и в Азия, и в Европа. Така че откъм количество реколтата е достатъчна, предостатъчна. Откъм качество може да кажем, че е малко по-лошо качеството от миналата година заради валежите последния един месец преди жътва. Но най-важният въпрос е всъщност стойността на това производство. България отново произведе една изключително скъпа реколта. Тази скъпа реколта, от една страна, е инфлационният процес, е нещо, което се случва последните 4-5 години назад. И отделно беше съпътствано и от войната в Иран, която даде допълнителен тласък на себестойността. Последните няколко месеца, най-важните за производството, където бяха разходите за торове, препарати, общо взето, всичко се повиши многократно за броени дни."

Той подчерта, че през последните 19 години значително са се увеличили разходите за торове, горива и заплати, докато изкупните цени на пшеницата са почти същите.

Проданов показа данни за движението на цената на пшеницата на борсата MATIF в Париж от 2007 до 2026 г. Според данните, с изключение на 2022 г., когато започна войната в Украйна, цените се движат в сравнително устойчиви граници.

В същото време разходите на производителите растат. Разходите за заплати от 2007 г. до сега са скочили 543%, за торове със 161% и за гориво със 70%.

Проданов обаче подчерта, че цената на пшеницата и тази на хляба са две отделни величини.

„Цената на пшеницата е нещо, което се определя на международните борси. Нито ние, производителите, имаме влияние, нито държавата към момента има влияние на цената на пшеницата.“

Проданов коментира и промените в Закона за подпомагане на земеделските производители, свързани с т.нар. „бели петна“.

"Тук може би най-важното, което трябва да направим, е да разграничим политическото говорене от експертното, защото аз мога да кажа като експертно мнение какво има браншът. Институтът на белите петна позволява на земеделските производители да обработват земя, която не е потърсена от собствениците, като за тази земя заплатят необходимата рента и държавата събира тези средства в банкова сметка на Министерството на земеделието. Министерството на земеделието всъщност събира тези средства и ги пази до момента, в който собственикът дойде и си потърси рентата. Въпросът е, че тези средства, някои от тях повече от 10 години, стоят в тези сметки и всъщност държавата извършва определени разходи, за да ги съхранява, защото тя не може да ги ползва за абсолютно нищо. Законодателството в момента не позволява. И с промените в този закон всъщност Народното събрание и законотворците позволяват на Министерството на земеделието да използва тези средства или част от тях след 10-ата година, за да изплаща щети от слани по овощни насаждения, градушки, да бъдат пренасочвани към взаимоспомагателния фонд.
Земеделските производители, като част от този процес, единствено сме хората, които даваме тези средства. Защото ние сме тези, които изплащаме рентата за тези бели петна. Оттам нататък държавата как ще попълни взаимоспомагателния фонд, частта от страна на държавата, дали ще вземе от белите петна или ще дойдат от централния бюджет, ние, земеделските производители, не намираме разлика. Може би чисто от гледна точка на бюджета и състоянието на държавата е добре, че тези средства ще бъдат използвани, а няма да стоят в сметката."

Вижте целия разговор във видеото.

#скъпа реколта #Илия Проданов #пшеница #реколта #новини в Метрото

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