БНТ представи пред СЕМ постиженията си за първите 6 месеца

Съветът за електронни медии прие 6-месечния отчет на Българската национална телевизия. Ръководството на обществената телевизия обсъди със Съвета програмните промени и възможностите за финансиране на повече телевизионно съдържание, както и предизвикателствата на медийния пазар.

„Евровизия“, излъчването на Световното първенство по футбол и Джиро д’Италия, случаят с Ива Михайлова, който БНТ първа повдигна, кампанията срещу фентанила и наградените журналисти за своите разследвания бяха част от акцентите в доклада за първото полугодие на БНТ.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „През последните 6 месеца успяхме да постигнем немалко. Може би най-големият успех на БНТ е спечелването на „Евровизия“. Тъй като БНТ се завърна в „Евровизия“ след 3 години неучастие и успя буквално от много нисък старт да стигне до самия връх на „Евровизия“.“

Милена Милотинова подчерта, че както беше отчетено и на Генералната асамблея на EBU в Прага през юни, България спечели „Евровизия“ с най-голямата разлика в 70-годишната история на конкурса. Както в зрителския вот, така и във вота на журитата. По предстоящото домакинство на песенния конкурс през 2027 година БНТ работи много интензивно още от май, допълни генералният директор.

По време на дискусията в СЕМ беше повдигнат и въпросът за промените в програмната схема на обществената телевизия.

Симона Велева, СЕМ: „Тези промени политически ли са или по-скоро бяха свързани с комуникационната стратегия на БНТ?“

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Цялата тази поредица от събития, от изказвания и от действия води до политическа употреба на чисто програмно решение, на чисто експертно решение, нещо, с което БНТ, поне в рамките на този мандат, няма как да се съгласи.“

Светлозара Лазарова, програмен директор на БНТ: „Не сме се насочили към удовлетворяване на конкретни желания, а към това наистина да имаме една цялостна програма, в която да бъде намерено качествено съдържание и то насочено към абсолютно всички потребители.“

Габриела Наплатанова, председател на СЕМ: „Бяха постигнати наистина изключително сериозни резултати от страна на БНТ. Като се започне от отразяването на изборите с 3D мапинг, мине се през Джиро д’Италия, над 500 км трасе – изключително високи резултати за БНТ 1 и БНТ 3.“

Симона Велева, СЕМ: „Един огромен успех за БНТ по редица фактори и показатели, освен че продължавате да запазвате доверието си според данните на Института „Ройтерс“, но и според това, което ние виждаме от наличните социологии, включително и по време на избори – вие преживяхте един огромен възход и това...“

Пред СЕМ генералният директор на БНТ поиска да бъде възобновен дебатът за финансирането на обществените медии чрез поне малко разширяване на силно ограничените сега минути за реклама. И представи плана си за БНТ 4. Милена Милотинова даде примери с чуждестранни обществени телевизии с бюджети в пъти над този на БНТ.

Снимки: БТА и БНТ

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Няма как да правим телевизия без средства. Позволете ни да си ги набавим сами, ако няма друг начин да бъдат набавени.“

Отбелязан беше и ръстът, който телевизията постига както в ефир, така и в уеб пространството и социалните мрежи, достигайки милионна аудитория в ефир и над 66 милиона преглеждания само на сайтовете bnt.bg и bntnews.bg.

Пред СЕМ генералният директор на БНТ поиска да бъде възобновен дебатът за финансирането на обществените медии чрез поне малко разширяване на силно ограничените сега минути за реклама. В момента законът предвижда 1350 евро за час програма, което е недостатъчно за създаването на качествено телевизионно съдържание.

Пред СЕМ генералният директор представи плана си за БНТ4. Милена Милотинова даде примери с чуждестранни обществени телевизии с бюджети в пъти над този на БНТ.