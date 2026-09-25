БНТ получи Златен приз за актуално отразяване на туризма в България

Поредно отличие за БНТ - обществената телевизия получи Златен приз от списанието за туризъм "Дестинация България".
Наградата е по повод световния ден на туризма, който отбелязваме след два дни, и се връчва на БНТ за актуално отразяване на туризма в България през годината. Сред останалите отличени бяха Министерството на туризма, изявени общини, мениджъри, инвеститори, обекти, медии и туристически услуги, допринесли за развитието и утвърждаването на страната ни като целогодишна туристическа дестинация.
Николай Табаков, главен продуцент в БНТ: "Години наред, стъпка по стъпка, устойчиво БНТ работи и може да кажа спокойно и е мисия за БНТ да популяризира българския туризъм, догодина ще се навършат 15 години от предаването на колегите от РТВЦ-Варна, което върви по БНТ2 - „№1 – Туризмът“. Мисля, че и догодина се навършват 10 години от началото на "Туризъм.БГ", всичко това ни дава една увереност да кажем, че тази награда е напълно заслужена."