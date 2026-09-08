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Останалата малка част билети за eвропейското по волейбол могат да бъдат закупени и на касите на залата

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Спорт
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В София ще се проведат всички мачове от Група В, както и срещи от осминафиналите и четвъртфиналите на европейското първенство.

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Останалата малка част от билетите за мачовете на България на ЕвроВолей 2026 вече могат да бъдат закупени и на място от касите на „Арена 8888 София“.

Продажбата на билети на място стартира днес на 8 септември, като за целта ще работи една каса, разположена при вход А.0 - ВИП входа на арената, с работно време от 12:00 до 18:00 часа.

В дните, в които се провеждат мачове от турнира, касите ще работят с удължено работно време. На 9, 11, 12, 14 септември, когато са двубоите на България от груповата фаза (за срещата с Полша няма незаети места), както и на 19, 20 и 22 септември, ще бъдат отворени две каси от 11:00 до 20:00 часа.

Продажбата на билети на място ще даде възможност на феновете, които все още не са се сдобили с пропуск за мачовете, да го направят директно в „Арена 8888 София“ – до изчерпване на минималните останали количества.

България започва участието си на ЕвроВолей 2026 на 9 септември от 19:00 часа срещу Северна Македония. В София ще се проведат всички мачове от Група В, както и срещи от осминафиналите и четвъртфиналите на европейското първенство.

При класиране на България за четвъртфинал ще бъде организирана и допълнителна продажба на билети на място на 21 септември.

#Арена 8888 София #Европейско първенство по волейбол 2026 мъже #Национален отбор на България по волейбол за мъже

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