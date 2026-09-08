Бургас посреща европейското първенство по волейбол с фестивална зона

България, заедно с Италия, Финландия и Румъния, е домакин на европейското първенство по волейбол за мъже – EuroVolley 2026. В София ще се изиграят не само предварителните срещи от груповата фаза, но и част от осминафиналите и четвъртфиналите на първенството.

Като един от най-волейболните градове в България, Бургас ще почете подобаващо голямото спортно събитие. В Морската градина ще бъде изградена специална фестивална зона – Volley Village Бургас, където фенове и любители на волейбола ще могат заедно да подкрепят българския национален отбор и да гледат мачовете на голям екран.



След невероятната емоция от миналата година, когато България спечели вицесветовната титла, отново имаме възможност да се обединим около националния отбор и да преживеем заедно най-важните моменти от първенството.

Volley Village Бургас ще предложи не само пряко излъчване на мачовете, но и богата програма с музика, игри, активности, гост-DJ-и и специални събития за всички възрасти.

До Пантеона в Морската градина от 9 септември до 26 септември ще бъдат разположени модерна сцена и голяма видеостена, с различни зони за активности през целия ден. На различни места ще има зони за храна и напитки, маси, миниигрище за волейбол и шатри на фирмите партньори.

Програма включва още детски игри, гост-звезди от популярни риалити предавания, а преди всеки български мач – коментарно студио на живо с Георги и Валентин Братоеви с участието на емблематични бургаски спортисти, актьори, певци, публични личности, инфлуенсъри и други гости.



Всеки ден са предвидени сетове на гост-DJ-и. В дните с български мачове ще има музикална програма с участието на групи и изпълнители и backstage включвания на видеостената от залата в София от SPR продуцента в София на EuroVolley 2026– Генчо Генчев. Бургазлии и гостите на града ще могат да се възползват от пряко предаване на мачовете на голям екран.



Автор: Елеана Цанова