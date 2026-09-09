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Прокуратурата в Смолян разследва катастрофата, при която загинаха двама братя

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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прокуратурата смолян разследва катастрофата загинаха двама братя
Снимка: Сникмата е илюстративна. БГНЕС/Архив
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Окръжната прокуратура в Смолян разследва тежката катастрофа на пътя Смилян – Смолян, при която загинаха двама братя на 17 и 18 години. Други двама души са пострадали и са настанени в болница със средни телесни повреди. 18-годишният водач на автомобила, в който са пътували загиналите, е задържан за срок до 24 часа. Това съобщи на брифинг окръжният прокурор на Смолян Недко Симов.

Инцидентът е станал на 8 септември около 22.05 часа на прав участък от републикански път III-868, на около 3 км преди Смолян. В автомобила „Опел Вектра“, който се е движил от Смилян към Смолян, са пътували четирима младежи от село Смилян.

По първоначални данни 18-годишният водач е изгубил контрол над автомобила при движение с несъобразена скорост. Колата е навлязла в лентата за насрещно движение и се е блъснала в автомобил „Хонда“, който се е движил правомерно в обратната посока.

При сблъсъка са загинали двама от пътниците в опела – братя на 17 и 18 години.

Пострадали са двамата пътуващи в хондата. Водачът е с открита фрактура на дясното бедро, а жената, която е пътувала с него, е с фрактури на гръдната кост и лявата ключица.

Тримата свидетели и очевидци на произшествието – двамата пострадали от хондата и оцелелият пътник в опела, са настанени за лечение в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ в Смолян. Те ще бъдат разпитани, когато здравословното им състояние позволява, допълни Симов.

Извършени са огледи на местопроизшествието, автомобилите и телата на загиналите. Назначени са съдебномедицински експертизи и се извършват аутопсии, които трябва да установят конкретната причина за смъртта.

Наблюдаващият прокурор предстои да се запознае със събраните до момента доказателства и да прецени дали има основания задържането на водача да бъде удължено до 72 часа с оглед внасяне в Окръжния съд на искане за постоянна мярка „задържане под стража“, каза още Симов.

Разследването е за причиняване на смърт на повече от едно лице и телесна повреда на повече от едно лице при пътнотранспортно произшествие.

„Неразумното шофиране, макар и за една секунда невнимание, може да доведе до такива фатални последици“, каза Недко Симов. Призова най-вече младите водачи да бъдат толерантни на пътя и да не бързат, защото това може да доведе до непоправими последици.

#Смолян - Смилян #катастрофа

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