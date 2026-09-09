НЗОК и БЛС подписаха рамковия договор за 2026-2028 г.

Подписаха Националния рамков договор (НРД) за медицински дейности за 2026 - 2028 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова определи като изключително важно, че е постигнато съгласие по НРД и е спазена бюджетната рамка.

"За мен е чест, че днес МЗ ще бъде домакин на тази церемония", заяви тя.

Управителят на НЗОК д-р Владимир Даскалов отбеляза, че работата по НРД започна преди една година, като през последните два месеца са се водели ежедневни преговори с БЛС.