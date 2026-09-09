След резултатите от теста PISA 2025: Румен Радев поиска бързи реформи в образованието

Премиерът Румен Радев определи като катастрофални резултатите от изследването на уменията на 15-годишните ученици.

Румен Радев, премиер: „Вчера излязоха последните резултати от теста PISA. За съжаление, те са катастрофални за България. Затова аз очаквам от Министерството на образованието и науката още по-смело и решително да налага реформите, които вече определихме. Аз лично призовавам проф. Вълчев за по-голям дял на средното професионално-техническо образование и на инженерните специалности във висшите учебни заведения.“