БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Правителството с план за ограничаване на тежките катастрофи
Чете се за: 03:47 мин.
Двама тежко ранени при експлозия във ВЕЦ в Швейцария
Чете се за: 00:27 мин.
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След резултатите от теста PISA 2025: Румен Радев поиска бързи реформи в образованието

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази

Резултатите са катастрофални за България, заяви премиерът

премиерът радев бюджет 2027 приет навреме гарантира стабилността
Слушай новината

Премиерът Румен Радев определи като катастрофални резултатите от изследването на уменията на 15-годишните ученици.

Румен Радев, премиер: „Вчера излязоха последните резултати от теста PISA. За съжаление, те са катастрофални за България. Затова аз очаквам от Министерството на образованието и науката още по-смело и решително да налага реформите, които вече определихме. Аз лично призовавам проф. Вълчев за по-голям дял на средното професионално-техническо образование и на инженерните специалности във висшите учебни заведения.“

#теста PISA #реформи в образованието #премиера Румен Радев

Последвайте ни

ТОП 24

Европейските банки местят златото си от Северна Америка заради нарастващата геополитическа несигурност
1
Европейските банки местят златото си от Северна Америка заради...
Хаос на британските летища: Стотици полети бяха отменени заради технически проблем във въздушния контрол
2
Хаос на британските летища: Стотици полети бяха отменени заради...
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура
3
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура
Две момчета - на 17 и 18 години, загинаха при тежка катастрофа на пътя Смолян - Смилян
4
Две момчета - на 17 и 18 години, загинаха при тежка катастрофа на...
Кирил Вълчев пред БНТ: С г-жа Йотова имаме общо разбиране как трябва да се стига до съгласие – с диалог
5
Кирил Вълчев пред БНТ: С г-жа Йотова имаме общо разбиране как...
Георги Стайков: Българските ученици не ходят на училище, а ходят до училище
6
Георги Стайков: Българските ученици не ходят на училище, а ходят до...

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
3
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
4
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
5
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
6
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6

Още от: Политика

Правителството с план за ограничаване на тежките катастрофи
Правителството с план за ограничаване на тежките катастрофи
Парламентът разширява възможностите за работа в частната охрана Парламентът разширява възможностите за работа в частната охрана
Чете се за: 01:45 мин.
Парламентът задължи криптодоставчиците да предоставят данни на НАП Парламентът задължи криптодоставчиците да предоставят данни на НАП
Чете се за: 01:10 мин.
Забрана и за външна реклама на хазарт предлагат от "Продължаваме Промяната" Забрана и за външна реклама на хазарт предлагат от "Продължаваме Промяната"
Чете се за: 02:22 мин.
ДБ с предложение за пълна забрана на рекламата на хазарт, включително онлайн ДБ с предложение за пълна забрана на рекламата на хазарт, включително онлайн
Чете се за: 01:22 мин.
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура
8623
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Правителството с план за ограничаване на тежките катастрофи
Правителството с план за ограничаване на тежките катастрофи
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
При акция на ГДБОП: Разбиха депо за наркотици в София (СНИМКИ) При акция на ГДБОП: Разбиха депо за наркотици в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
СДВР: Около 1700 полицаи ще охраняват Вечното дерби за Суперкупата СДВР: Около 1700 полицаи ще охраняват Вечното дерби за Суперкупата
Чете се за: 02:20 мин.
Български футбол
Програмата на БНТ е в процес на обновяване, медията не се разделя с нито един от дългогодишните си журналисти Програмата на БНТ е в процес на обновяване, медията не се разделя с нито един от дългогодишните си журналисти
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Двама тежко ранени при експлозия във ВЕЦ в Швейцария
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Сръбският президент разпусна парламента и свика предсрочни избори
Чете се за: 00:40 мин.
По света
С 21 топовни салюта: Норвегия се прощава с "краля на...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Автомобили горяха в столичните квартали "Лагера" и...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ