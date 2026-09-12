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Промени около Терминал 2 от 15 септември: Променя се посока на улица, местят и автобусна спирка

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промени около терминал септември променя посока улица местят автобусна спирка
Снимка: БГНЕС/Архив
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Две промени в организацията на движението около Терминал 2 на летище София влизат в сила от 15 септември. Те са свързани с подготовката за изграждането на новия Терминал 3 и засягат както шофьорите, така и пътуващите с градски транспорт, съобщават от летище "Васил Левски" - София.

От 15 септември движението по ул. „Мария Атанасова“ ще бъде в обратната посока. Влизането ще бъде само откъм ул. „Продан Таракчиев“ и няма да може да се влиза откъм бул. „Брюксел“.

Промяна има и за пътуващите с автобусни линии 84 и N4.

Спирката за слизане при входа и изхода на метрото на Терминал 2 няма да се използва. Слизането и качването на пътници ще се извършват на една обща спирка при стоянката на такситата.

Шофьорите и пътниците, които използват Терминал 2, трябва да предвидят промените при планиране на пътуването си. Те са част от подготовката за предстоящото изграждане на новия Терминал 3, посочват от аеропорта.

#Летище Васил Левски - София #Терминал 2 #организация на движението

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