Най-новото училище в София отваря врати за първата си учебна година

Първото изцяло ново от 30 години насам училище в София започва подготовката за новата учебна година. 204-то основно училище в столичния квартал „Манастирски ливади".

- „Всичко първо е красиво - първа песен, първи час." - „Ала няма по-щастливо от детето в първи клас."

4 дни преди старта на учебната година, в новото 204-то училище в София кипи трескава подготовка. Най-малките ученици и днес упражняваха песничките за пръвия учебен ден.

Катерина Лозанова, ученичка: „Според мен е вълнуващо да си във втори клас, защото научаваш все нови и нови неща и това те прави по-умен.“ Грети Асенова, учител: „Влизам така с едни много топли чувства, изключително много съм развълнувана, тъй като това е моята пърав учебна година.“ Веселин Нинов, учител по история и география: „От много време самия квартал и децата имат една мечта - да се създаде едно ново училище, в което да се чувстват като в техния си втори дом.“ Ирена Николова, директор на 204. ОУ: „Всеки ден записваме нови ученици. до този момент са около 400.“

204-то е първото изцяло ново училище в столицата от 1996 година насам. Построено е на мястото на бивш дом на българите в чужбина.

Владислав Будников, преподавател по информационни технологии: „Сградата е строена още 70-те години. Инициатива е на българите в чужбина, които искат на имат собствено място, в което да пребивават, когато идват в българия - собствен дом. Строи се сградата до 92-ра година, когато строежът се прекратява и след това сградата стои 30 години недостроена и тъне в разруха. Преди около 2-3 години е съборена сградата и веднага след събарянето, разчиства се терена и започва изграждане на училището."

В него ще учат ученици от първи до седми клас.