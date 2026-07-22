Жоел Цварц: Сигурен съм, че ще покажем класата ни

Футболистите на ЦСКА са готови за труден мач с Карабах и ще бъдат концентрирани през всичките 90 минути, заяви нападателят Жоел Цварц. Той е сигурен, че играчите имат нужната класа, за да подобрят значително представянето си от това, което феновете видяха през уикенда срещу Славия.

"Като пристигнах в ЦСКА, едва се връщах от ваканция и започнах веднага тренировки. Беше трудно, трябваше да наваксам, но положих много работа и в момента съм добре физически. Винаги може и по-добре, но в момента наистина се чувствам добре", каза Цварц.

"Карабах е класен отбор и винаги стига далеч в евротурнирите. Приготвяме се за труден мач и ще бъдем концентрирани. Разочаровани сме, че не взехме трите точки срещу Славия. Можем да се подобрим в атака, просто трябва да играем по-опростено. Имаме футболисти, които могат да вкарват и да асистират. Сигурен съм, че ще покажем класата ни", продължи нидерландският нападател.

Двубоят от втория квалификационен кръг на Лига Европа е насрочен за четвъртък от 19:00 българско време.