Безпомощен Милан бе разгромен от вдъхновен Удинезе

Отборът на Милан допусна най-тежката си загуба от началото на сезона, след като отстъпи с 0:3 у дома на Удинезе в среща от 32-ия кръг на Серия А.

Гостите от Фриули се възползваха максимално от колебанията в състава на „росонерите“, като големият герой в двубоя бе Артур Ата, реализирал две попадения. Между тях се разписа и Юрген Екеленкамп, оформяйки класическия успех за своя тим.

Старши треньорът на Милан Масимилиано Алегри предприе сериозни промени, преминавайки към схема 4-3-3 и извършвайки няколко рокади в титулярния състав. Експериментът обаче не даде желания резултат, а домакините изглеждаха неубедителни както в защита, така и в завършващата фаза.

Първото полувреме започна равностойно, но в 27-ата минута Удинезе поведе след бърза контраатака, завършена от Ата. Малко по-късно Екеленкамп удвои с удар с глава, оставяйки Милан в трудна позиция още преди почивката.

След паузата „росонерите“ опитаха да реагират и създадоха няколко положения, но липсата на ефективност пред гола отново се оказа решаваща. В 71-вата минута Ата вкара втория си гол в мача и окончателно реши изхода от срещата.

Така Милан записа втора поредна загуба в първенството, докато Удинезе продължи добрата си серия и затвърди стабилното си представяне в последните кръгове.