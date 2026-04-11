Сестри Стоеви отново на върха на Европа (ВИДЕО)
На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи...
Велика събота е – най-благословеният ден
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис...
Мира Андреева прегази Елена Габриела Русе и е на финал в Линц

Рускинята ще спори за титлата с Потапова след убедителен успех в два сета

Поставената под номер 1 Мира Андреева се класира за финала на турнира по тенис в Линц с награден фонд от 1.049 милиона евро, след като победи Елена Габриела Русе с 6:4, 6:1.

Десетата в световната ранглиста доминираше в по-голямата част от двубоя, макар първият сет да предложи известна интрига. В него двете тенисистки си размениха общо пет пробива, но Андреева показа по-здрави нерви в ключовите моменти и затвори частта след пробиви в осмия и десетия гейм.

Във втория сет рускинята наложи пълен контрол, като реализира два пробива и не остави съмнения в превъзходството си. Тя пропусна два мачбола, но се възползва от третия, за да приключи срещата след час и 27 минути игра.

За Андреева това е втори финал от началото на сезона, след като вече триумфира в Аделаида.

В спора за трофея тя ще се изправи срещу Анастасия Потапова, която победи Дона Векич с 6:4, 6:2 във втория полуфинал.

#тенис турнир в Линц 2026 #Мира Андреева

Виктория Томова започна с убедителна победа в квалификациите на WTA 500 турнира в Щутгарт
Виктория Томова започна с убедителна победа в квалификациите на WTA 500 турнира в Щутгарт
Мира Андреева e полуфиналистка на тенис турнира в Линц
Арина Сабаленка няма да участва в Щутгарт
Гаел Монфис и Винъс Уилямс са получили покани за участие в Мастърса в Мадрид
Скок с 14-места за Виктория Томова в класацията на WTA
Мари Бозукова над всички в Богота
Чудото на православния свят: Благодатният огън слезе в Йерусалим
