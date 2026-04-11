Мира Андреева прегази Елена Габриела Русе и е на финал в Линц

Поставената под номер 1 Мира Андреева се класира за финала на турнира по тенис в Линц с награден фонд от 1.049 милиона евро, след като победи Елена Габриела Русе с 6:4, 6:1.

Десетата в световната ранглиста доминираше в по-голямата част от двубоя, макар първият сет да предложи известна интрига. В него двете тенисистки си размениха общо пет пробива, но Андреева показа по-здрави нерви в ключовите моменти и затвори частта след пробиви в осмия и десетия гейм.

Във втория сет рускинята наложи пълен контрол, като реализира два пробива и не остави съмнения в превъзходството си. Тя пропусна два мачбола, но се възползва от третия, за да приключи срещата след час и 27 минути игра.

За Андреева това е втори финал от началото на сезона, след като вече триумфира в Аделаида.

В спора за трофея тя ще се изправи срещу Анастасия Потапова, която победи Дона Векич с 6:4, 6:2 във втория полуфинал.