Кент Фарингтън триумфира във финала на Световната купа по прескачане на препятствия във Форт Уорт

На американска земя Даниел Дойсер (Германия) завърши втори с Отело де Гулденбум, следван от Катрин Динан (САЩ) и Аут оф де Блу.

Снимка: FEI
Кент Фарингтън спечели финала на Световната купа по прескачане на препятствия във Форт Уорт, щата Тексас.

Американецът завоюва за първи път трофея в надпреварата, която тази година се проведе в "Дикис Арена" и която бе излъчена по БНТ 3.

Представителят на домакините завърши само с 4 наказателни точки в тридневното състезание, което му донесе и крайната победа.

Даниел Дойсер (Германия) се класира втори с Отело де Гулденбум, следван от Катрин Динан (САЩ) и Аут оф де Блу.

„Финалът на Световната купа е специален за мен, защото съм израснал с това състезание, гледайки най-добрите по телевизията. Нямах достъп до предавания на високо ниво, но имахме видеозаписи от финала на Световната купа и ги гледах всяка година“, каза Фарингтън.

„Така че да бъда тук и да спечеля днес, е наистина специално за мен и съм много горд, че името ми е на трофея“, добави американецът.

Фарингтън водеше в състезанието във всичките му етапи. Той спечели първия скоростен паркур с Тулейна, преди да оглави и класирането във втория кръг с Грея.

„Мисля, че е важно да се отбележи, че яздих два коня тук, които ме доведоха до тази победа. Нямаше да мога да го направя без Тулейна в първия ден. Имам две изключителни кобили, които са в основата на това да спечеля тази титла“, заяви Кент Фарингтън.

Третото финално състезание в неделя – запазено за 30-те най-добри след първите два кръга – беше толкова вълнуващо, колкото можеше да предложи спортът. Дизайнерът на трасето Андерсен Лима (Мексико) подготви сцената за изпълнен с напрежение финален ден с цветно и технично трасе, по което участниците преминаха два пъти, за да излъчат шампиона.

Първите 20 от тях се класираха за последното изпитание, който бе изпълнено с още повече предизвикателства.

За да спечелят, Фарингтън и Грея трябваше да бъдат безгрешни и дори феновете по трибуните усетиха напрежението.

"Вярвам в кобилата си и се надявах, че ще се представи така, както и го направи", заяви победителят.

"Просто се фокусирам върху задачата си, в това да бъда едно цяло с коня си, мисля само за това какво трябва да направя на мига и не се тревожа за крайния резултат в този момент. Просто съм в настоящето, яздя по трасето с коня си, това е", обясни американецът.

Съединените щати бяха представени от девет състезатели на финалите на родна земя и те впечатлиха през цялата седмица. Всичките девет състезатели се класираха за битката в неделя, като шестима стигнаха до самия финален кръг на 20-те най-добри. Освен Фарингтън на подиума се качи и Катрин Динан, която само на 32 години вече е участвала в седем финала на Световната купа.

Преди година Динан и нейната кобила Аут оф де Блу завършиха осми на финалите в Базел (Швейцария) като и сега се представиха без грешка в последния ден от състезанието във Форт Уорт.

