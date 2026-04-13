Кент Фарингтън триумфира във финала на Световната купа по прескачане на препятствия във Форт Уорт

Кент Фарингтън спечели финала на Световната купа по прескачане на препятствия във Форт Уорт, щата Тексас.

Американецът завоюва за първи път трофея в надпреварата, която тази година се проведе в "Дикис Арена" и която бе излъчена по БНТ 3.

Представителят на домакините завърши само с 4 наказателни точки в тридневното състезание, което му донесе и крайната победа.

Даниел Дойсер (Германия) се класира втори с Отело де Гулденбум, следван от Катрин Динан (САЩ) и Аут оф де Блу.

„Финалът на Световната купа е специален за мен, защото съм израснал с това състезание, гледайки най-добрите по телевизията. Нямах достъп до предавания на високо ниво, но имахме видеозаписи от финала на Световната купа и ги гледах всяка година“, каза Фарингтън.

„Така че да бъда тук и да спечеля днес, е наистина специално за мен и съм много горд, че името ми е на трофея“, добави американецът.

Фарингтън водеше в състезанието във всичките му етапи. Той спечели първия скоростен паркур с Тулейна, преди да оглави и класирането във втория кръг с Грея.

„Мисля, че е важно да се отбележи, че яздих два коня тук, които ме доведоха до тази победа. Нямаше да мога да го направя без Тулейна в първия ден. Имам две изключителни кобили, които са в основата на това да спечеля тази титла“, заяви Кент Фарингтън.

Третото финално състезание в неделя – запазено за 30-те най-добри след първите два кръга – беше толкова вълнуващо, колкото можеше да предложи спортът. Дизайнерът на трасето Андерсен Лима (Мексико) подготви сцената за изпълнен с напрежение финален ден с цветно и технично трасе, по което участниците преминаха два пъти, за да излъчат шампиона.

Първите 20 от тях се класираха за последното изпитание, който бе изпълнено с още повече предизвикателства.

За да спечелят, Фарингтън и Грея трябваше да бъдат безгрешни и дори феновете по трибуните усетиха напрежението.

"Вярвам в кобилата си и се надявах, че ще се представи така, както и го направи", заяви победителят.

"Просто се фокусирам върху задачата си, в това да бъда едно цяло с коня си, мисля само за това какво трябва да направя на мига и не се тревожа за крайния резултат в този момент. Просто съм в настоящето, яздя по трасето с коня си, това е", обясни американецът.

Съединените щати бяха представени от девет състезатели на финалите на родна земя и те впечатлиха през цялата седмица. Всичките девет състезатели се класираха за битката в неделя, като шестима стигнаха до самия финален кръг на 20-те най-добри. Освен Фарингтън на подиума се качи и Катрин Динан, която само на 32 години вече е участвала в седем финала на Световната купа.

Преди година Динан и нейната кобила Аут оф де Блу завършиха осми на финалите в Базел (Швейцария) като и сега се представиха без грешка в последния ден от състезанието във Форт Уорт.