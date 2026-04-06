15-годишен състезател по борба претърпя операция по спешност в "Пирогов"

На големия християнски празник Лазаровден екипът на чл.-кор. проф. Николай Габровски и д-р Петър Илков оперира по спешност един от състезателите ни по борба, съобщиха от "Пирогов".

15-годишното момче е транспортирано в неврохирургията след тежък инцидент по време на състезание.

Младият спортист на ЦСКА е с тежка травма на шийните прешлени, след като другият участник го е прехвърлил през гръб и при падането 15-годишният състезател паднал върху главата си и счупил шията си. В университетската спешна болница "Пирогов" той пристигал с тежка травма.

Пациентът е приет в тежко състояние с фрактура-луксация в шийната област и изразен неврологичен дефицит. За да го оперират по спешност, идват началникът на Клиниката по неврохирургия чл.-кор. проф. Николай Габровски и началникът на Отделение по спинална неврохирургия д-р Петър Илков. Те провеждат високоспециализирана оперативна интервенция, по време на която стабилизират гръбначния стълб и ограничават увреждането на гръбначния мозък.

След тежката операция пациентът е настанен в неврореанимацията на "Пирогов" в стабилно състояние.

Към момента младежът диша самостоятелно, а екипите наблюдават ранно, частично, неврологично подобрение.

Лечението му продължава под интензивно мониториране, като състоянието остава сериозно.