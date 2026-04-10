БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Чете се за: 02:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България ще участва на европейското първенство по борба с 24 борци

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
Спорт
Запази

Кирил Милов и Семен Новиков попаднаха в състава.

Семен Новиков
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

България ще бъде с 24 борци на европейското първенство по борба в Тирана (Албания) от 20 април.

След последните преборвания днес бяха определени и окончателните състави. В свободния стил България ще бъде представена във всичките 10 категории.

Шамил Мамедов ще направи дебют за България на голямо първенство. Миналия месец той стана безапелационно шампион на „Дан Колов“.

В тима са още Микяй Наим (70), втори в Европа през 2023-а, Михаил Георгиев (74), носител на златния пояс този сезон, а също Ахмед Магамаев (97), пети в света през 2025-а, и Ален Хубулов (125), европейски шампион до 23 г. през 2024-а.

В най-леката категория до 57 кг ще излезе Ивайло Тисов, пети на континента през миналия сезон.

Отборът ще бъде воден от треньорите Радослав Великов, Йордан Денев и Мирослав Киров.

При класиците Кирил Милов ще брани титлата си в категория до 97 кг, след като през миналия сезон стигна до върха, преодолявайки един от най-титулуваните борци в категорията Артур Алексанян (Армения).

Олимпийският шампион Семен Новиков ще излезе в категория до 87 кг, в която през 2025-а взе сребро. На тепиха се завръща и Абу-Муслим Амаев (67), втори в Европа през миналата година.

При 77-килограмовите ще стартира Стоян Кубатов, пети на световното през 2023-а, а миналия месец стана първи на „Никола Петров“ и препаса златния пояс.

В категория до 82 кг е заявен Светослав Николов, бронзов медалист от рейтинговия турнир в Албания през април и шампион на „Никола Петров“.

При най-леките ще излезе Стефан Григоров, пети в Европа през 2024-а.

В класическия стил няма има наш представител само в тежка категория до 130 кг.

Отборът ще бъде воден от треньорите Стефан Тошев, Илиян Георгиев, Юлиян Георгиев.

При жените заминават пет наши състезателки. Най-опитната сред тях е Биляна Дудова (62), световна шампионка и четирикратна №1 в Европа. След контузията на Юлияна Янева, втора в света от миналата година, в категория до 68 кг ще излезе Даниела Бръснарова.

В тежка категория до 76 кг е заявена Ванеса Георгиева, трета в Европа при девойките.

В леките категории треньроският щаб е заложил на перспективни състезателки. Олга Попова, пета на европейското за кадетки през миналата година, ще стартира при 57-килограмовите. А Виктория Бойнова, която е трета в света и в Европа при кадетките, ще спори при 59-килограмовите. По-рано този сезон тя стана пета на континента при 23-годишните.

Женският тим е воден от треньорите Симеон Щерев, Серафим Бързаков, Елис Манолова.

На шампионата ще има двама български съдии - Димитър Чифудов, Недялко Кирезиев, и двамата са олимпийска категория.

Жребият ще бъде теглен в неделя, 19 април. Първенството започва със схватки в класическия стил в понеделник, от сряда е надпреварата при жените, а в петък стартират мъжете в свободния стил.

#Български национален отбор по борба

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Още от: Други спортове

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ