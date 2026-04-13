Трима задържани при акция на МВР срещу купуване на...
Войната в Близкия изток: САЩ ще затворят Ормузкия проток...
Радослав Великов-младши спечели бронз в дебюта си при кадетите на турнир в Турция

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
В ъгъла на бореца беше неговият баща Радослав Великов.

Радослав Великов и Георги Мърков
Снимка: БФ Борба
Радослав Великов-младши спечели първия си медал при кадетите от международен турнир по борба в Анталия (Турция).

Младият талант се пребори за бронза в категория до 45 килограма на свободния стил, след като записа три победи и загуба в полуфиналите. В малкия финал Великов се наложи с технически туш 10:0 над представителя на домакините Хамза Айкал, като победата дойде още в първите две минути.

Другите две срещи Великов спечели, след като изоставаше в резултата. На старта имаше пасив срещу Мерт Сезер (Турция) с 0:2 след края на първата част, а във втората направи обрат за крайното 7:2. На четвъртфиналите изоставането му бе още по-изразително. Петдесет секунди преди края съперникът му Тунар Хасанов (Азербайджан) бе повел с 4:0. Но и този път българинът прояви характер, за да стигне до успеха със 7:5. На полуфиналите обаче Великов не успя срещу украинеца Марко Квашнюк и отстъпи с 3:6.

В ъгъла на бореца беше неговият баща Радослав Великов, бронзов олимпийски медалист и световен шампион.

През миналия сезон Великов-младши стана трети в Европа при момчетата.

Другите двама национали - Християн Лазаров (51 кг) и Николай Илиев (71 кг) не успяха да стигнат до битка за отличията. По-късно днес на тепиха излиза Петко Саракостов (65 кг).

Свързани статии:

Радослав Великов в предаването "Аз съм"
Радослав Великов в предаването "Аз съм"
14-годишният балкански и републикански шампион по свободна борба е...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
1
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
2
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
При преброени 45% от бюлетините: Партия ТИСА печели абсолютно мнозинство в унгарския парламент
3
При преброени 45% от бюлетините: Партия ТИСА печели абсолютно...
Двама души загинаха при тежка катастрофа в Берковско
4
Двама души загинаха при тежка катастрофа в Берковско
Русия предлага посредничество за мир в Близкия изток
5
Русия предлага посредничество за мир в Близкия изток
Провал на преговорите: САЩ ще блокират Ормузкия проток, каза Тръмп
6
Провал на преговорите: САЩ ще блокират Ормузкия проток, каза Тръмп

Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
1
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
2
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...
Дъжд и сняг за Великден
3
Дъжд и сняг за Великден
Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в Гърция
4
Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в...
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в Близкия изток
5
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
6
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...

Още от: Други спортове

Българският национален отбор по хокей на лед надви Тайван и избегна изпадане в по-долна дивизия
Българският национален отбор по хокей на лед надви Тайван и избегна изпадане в по-долна дивизия
Спортни новини 12.04.2026 г., 20:25 ч. Спортни новини 12.04.2026 г., 20:25 ч.
Два бронза за България от европейското първенство по скокове на батут Два бронза за България от европейското първенство по скокове на батут
Любослав Руйков постигна първа победа и 12-о място на финала в първия кръг на Формула 4 Любослав Руйков постигна първа победа и 12-о място на финала в първия кръг на Формула 4
Сестри Стоеви: Сега насочваме вниманието си към световното първенство Сестри Стоеви: Сега насочваме вниманието си към световното първенство
Дея Пеева спечели бронз на световното първенство по таекуондо при юношите Дея Пеева спечели бронз на световното първенство по таекуондо при юношите
Трима задържани при акция на МВР срещу купуване на гласове в Плевен, иззети са бюлетини и списъци
Трима задържани при акция на МВР срещу купуване на гласове в...
Войната в Близкия изток: САЩ ще затворят Ормузкия проток днес в 17 часа българско време Войната в Близкия изток: САЩ ще затворят Ормузкия проток днес в 17 часа българско време
Спонтанни празненства в Унгария след историческата победа на ТИСА Спонтанни празненства в Унгария след историческата победа на ТИСА
Втори живот след трансплантация: Историята на Бояна Втори живот след трансплантация: Историята на Бояна
Забравени на празника: Великден в болничната стая и ангелът на...
Дизелът у нас достигна 1,78 евро за литър
Голямото прибиране - за какво да внимават шофьорите?
След изборите в Унгария: Чуждестранни лидери поздравиха Мадяр
