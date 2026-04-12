БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 00:37 мин.
Чете се за: 04:15 мин.
Чете се за: 02:22 мин.
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Два бронза за България от европейското първенство по скокове на батут

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Българската националка Марияна Узунова впечатли с представянето си при девойките на възраст от 17 до 21 години.

Слушай новината

Националите на България спечелиха два бронзови медала на европейското първенство по скокове на батут в Портимао, Португалия. Марияна Узунова стигна до бронза сред над 70 участнички при девойките на възраст от 17 до 21 години.

Узунова изигра стабилно комбинацията си, която не отстъпваше по сложност на преките си конкурентки за отличията и получи оценка 51.580, оставайки на 7 десети от първото място, което й осигури бронза. Златото очаквано взе Виктория Асияюк от неутралните спортисти с 52.230.

Другият български финалист, но при младежите до 21 години, Калоян Петров допусна лека грешка, която се оказа фатална и го изпрати на 7-то място. След като не завърши комбинацията си, той получи 12.470 точки. Златото спечели Фьодор Сорокин (неутрален атлет) с 59.910 точки.

При смесените синхрони Марияна Узунова и Калоян Петров също се поздравиха с отличие. Съдиите оцениха изпълнението им с 46.180 точки, което им отреди третата позиция. Титлата спечелиха представителите на Грузия Майя Бочоридзе и Цотне Чхаидзе с актив от 47.900 точки.

Във всички дисциплини гимнастиците, състезаващи се като неутрални атлети, за първи път допуснати на европейско първенство, доминараха тотално и обраха отличията.

#Европейско първенство по скокове на батут в Портимао 2026 #Марияна Узунова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Спортни новини 12.04.2026 г., 20:25 ч.
Водещи новини

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ