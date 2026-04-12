Второ Възкресение се отслужва в храмовете в страната
Шанс за нов живот: Бъбречни трансплантации на двама мъже...
Христос Воскресе! Великден е! – празникът на...
Сестри Стоеви: Сега насочваме вниманието си към световното първенство

Спорт
Габриела и Стефани Стоеви се завърнаха в България и споделиха радостта си след европейската титла.

Сестри Стоеви Габриела Стефани Стоева
Снимка: Българска федерация бадминтон
Сестри Стоеви се прибраха на родна земя, след като вчера завоюваха европейската титла при двойките на първенството в Уелва, Испания, за пети път в своята кариера.

Поставените под №1 в схемата българки се наложиха във финала над турския тандем Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ с 21:11, 21:17 за 40 минути.

"Единственият медал, който ни липсва в колекцията, е бронзов“, каза Стефани.

Габриела побърза да се пошегува с думите на сестра си.

"Дано да нямаме. Уелва е специално място за нас. Там беше и първата ни титла през 2018 година", припомни тя.

Възпитаничките на Петя Неделчева, играха на седми пореден финал на европейско първенство и завоюваха пета титла. Те имат общо седем медала - пет златни и два сребърни.

"Със сигурност не успяхме да осмислим какво направихме след отборната титла през февруари, която спечелихме. Тази индивидуална титла също е толкова специална, защото този рекорд го гонихме от дълго време. Не успяхме да го постигнем в Саарбрюкен. Даже не мислехме за този рекорд, а искахме да покажем най-добрата си игра и мисля, че го сторихме", сподели Стефани Стоева.

Габриела Стоева разкри, че липсата на напрежение им е помогнала да стигнат до успеха.

"Титлата ни беше в ума — знаехме за какво тръгваме, но не искахме да се товарим с напрежение", заяви тя.

За сестрите следващата голяма цел е световното първенство в Ню Делхи в края на месец август.

"Гледаме към световното в Ню Делхи, а след това ще мислим за Олимпийските игри. Квалификацията е много дълга. Тя продължава от 1 май 2027 до 1 май 2028 година", разкри Габриела.

Стефани добави, че двете мислят и за Европейските игри, където са двукратни шампионки.

"Има квалификация и за Европейските игри догодина, които също са ни голяма цел. Искаме да бъдем в Турция, в Истанбул, и да завоюваме трета титла от този турнир", завърши тя.

#Стефани Стоева #Габриела Стоева

