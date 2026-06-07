Симон Байлс разкри за ужасяващ здравословен проблем: Това беше най-страшното преживяване в живота ми

Американската суперзвезда в спортната гимнастика Симон Байлс сподели, че е преживяла тежък медицински инцидент, който по думите ѝ едва не е завършил фатално.

29-годишната гимнастичка публикува емоционално послание в социалните мрежи, в което призна, че е преминала през "най-страшното преживяване в живота си“. Байлс не разкри конкретни подробности около здравословния проблем, но намекна за сериозността на ситуацията с думите: "Почти да умра не беше в моята бинго карта“.

Носителката на седем олимпийски титли не уточни какво точно се е случило, но публикацията ѝ предизвика вълна от реакции и подкрепа от фенове и спортни личности по целия свят.

Байлс остава една от най-успешните гимнастички в историята на спорта. След като прекъсна кариерата си заради проблеми с психичното здраве, тя се завърна триумфално през 2023 година, а година по-късно спечели три златни медала на Олимпийските игри в Париж.

Засега от екипа на американката не са предоставили допълнителна информация за състоянието ѝ.