Любослав Руйков постигна първа победа и 12-о място на финала в първия кръг на Формула 4

Българският пилот завърши първи сред дебютантите.

Българският пилот Любослав Руйков записа успешен дебют в първия кръг на Формула 4 Централна Европа, след като завърши 12-и във финалното състезание. Малко по-рано днес Любо финишира 4-и в третата квалификационна надпревара и първи сред дебютантите - първа победа за него във Формула 4. Вчера той записа 5-о място в първото квалификационно състезание.

Днес Руйков стартира от шеста позиция във финала, но колата му угасна на старта и той изостана още в първата обиколка. Българинът обаче успя бързо да догони пилотите в топ 20, като разликите между тях не бяха големи и той бързо започна да се изкачва в класирането.

В първите 7 обиколки Руйков прогресира от 22-о до 14-о място, но 7 минути преди финала състезанието беше спряно с червен флаг заради инцидент.

При рестарта Любо веднага изпревари дъщерята на Мика Хакинен - Ела, и излезе 13-и, а няколко завоя по-късно вече беше 12-и, като успя да се вклини в групата пилоти, заемащи позиции между 8-а и 13-а. Тогава обаче стана нов инцидент и две минути преди финала състезанието пак беше спряно с червен флаг, като този път рейс директорът реши да не го рестартира.

Руйков нямаше проблеми с темпото в първия си състезателен уикенд във Формула 4 - едно 5-о и едно 4-о място в двете квалификационни състезания, първо място сред дебютантите във втория старт и днес във финала демонстрира темпо като на пилотите около него на стартовата решетка, които се бореха за разпределение на местата на подиума и за победата.

Руйков ще се състезава през новия сезон във Формула 4 Италия, като използва състезателния уикенд на "Ред Бул Ринг" за трупане на опит.

Инцидент, при който друг пилот удари отзад Самуил Иванов и спука задната му дясна гума, лиши българският пилот от шанс да кара на финала в първия кръг на Формула 4 Централна Европа на "Ред Бул Ринг" днес.

След инцидента Самуил изпусна спирането за първия завой в последната обиколка и беше класиран 24-и в третото квалификационно състезание - решаващото за участие във финала, като организаторите използваха тази схема заради многото пилоти, събрали се този уикенд - 42.

"Доволни сме от представянето на Самуил, който показа, че има скорост, но нямаше късмет. В хода на уикенда Самуил започна да натиска колата, да вдига темпото, това се вижда отстрани, усеща го и той. Имаме темпо да се борим в средата на колоната, което за начало е добре, това беше една от целите ни този уикенд. Съжаляваме, че нашият пилот не стигна до финала, но просто нямаше късмет", коментира Петър Гьошев от Моторспорт Академия.

Потвърдиха участието на Любослав Руйков във Формула 4 за догодина
